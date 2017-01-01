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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Mutlu ailelerin temelleri Yıldırım'da atılıyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:12
Mutlu ailelerin temelleri Yıldırım'da atılıyor
Mutlu ailelerin temelleri Yıldırım'da atılıyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi Evlilik ve Aile Okulu'ndaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler törenle sertifikalarını aldı.
Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Ebeveyn Tutumları Ve Bu Tutumların Çocuk Üzerindeki Tesirleri ile Doğru İletişim Kurmanın Önemi' adlı panelde Aile Danışmanı Murat Ercan ile Uzman Psikolog Cihad Kaya'yı Yıldırımlı ebeveynlerle buluşturdu. Aile müessesesinin insanın yer yüzü serüvenin başlangıcından bu yana neredeyse önemini yitirmeyen tek kurum olduğu belirtilen seminerde, küreselleşmenin hızla yaygınlaştığı ve değerini kaybetmeye başladığı bu zamanlarda, aileye gereğince önem verilmesi gerektiği vurgulandı. Seminerin ardından, Yıldırım Belediyesi Evlilik ve Aile Okulu'nun 2016-2017 üçüncü eğitim dönemini başarıyla tamamlayan 450 kursiyer sertifikalarını aldı. Öte yandan Yıldırım Belediyesi Evlilik ve Aile Okulu, 2016- 2017 üçüncü eğitim döneminde 30 mahallede 990 kişiye, 'Okullar Hayat Olsun' ve 'Koza Aile' projeleri çerçevesinde 16 okulda 125 öğrenci ve 190 veliye eğitim verdi.
(MŞ)

27.04.2017 15:20:45 TSI
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