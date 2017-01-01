YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 23 Nisan Çocuklarından piyano ve gitar konseri

23 Nisan Çocuklarından piyano ve gitar konseri



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezinde eğitim alan çocuklar, piyano ve gitar konseri ile kendilerini ne kadar geliştirdiklerini gösterdiler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Tepebaşı Belediyesinden eğitim alan çocuklar, adeta Tepebaşı'nın dört bir yanında bayramlarını kutladı. Merkezde eğitim alan 7-15 yaş arasındaki çocuklar, kendilerini izlemeye gelenlere piyano ve gitar konseri verdiler. Konseri izleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, konser sonundaki konuşmasında, "Çocuklara armağan edilen tek bayram, 23 Nisan. Burada çocuklarımız, velilerimiz mutlu olsun, hep birlikte geleceğe hazırlanalım. Ayrıca, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş yolda ilerleyelim diye bu merkezin adını 23 Nisan koyduk. Bizler bu vatanı çocuklarımıza armağan edeceğiz, onlar yönetecekler ve onlarla gurur duyacağız. Onun için siz velilerimize çocuklarınızı buraya gönderdiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Piyano ve gitar konserinin ardından, sahne alan tüm çocuklar hep bir ağızdan "23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi" için hazırladıkları şarkıyı seslendirdiler.

(İHA-MET-Y)



27.04.2017 15:21:51 TSI

NNNN

