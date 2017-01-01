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Kanuni Sultan Süleyman Han'ı doğumunun 522. yıldönümü etkinlikleri

- Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu:

- "Dedelerimizin Gölçayır'da kurduğu otağ da dahil olmak üzere tarihimizi bu mekanda da panoramik bir görüntü ile birlikte tarihe mal etme vazifemizi de ifa edeceğiz"



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TRABZON (İHA) - Kanuni Haftası kapsamında düzenlenen törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar'daki Kanuni Evi ve bölgesini gece geç saatlere kadar yaşayan bir bölge haline getireceklerini söyledi.

Gümrükçüoğlu, "Dedelerimizin Gölçayır'da kurduğu otağ da dahil olmak üzere tarihimizi bu mekanda da panoramik bir görüntü ile birlikte tarihe mal etme vazifemizi de ifa edeceğiz" dedi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın doğumunun 522. yıldönümü dolayısıyla kutlanan Kanuni Haftası'nın açılış programı bugün gerçekleştirildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon insanının tarihine, kültürüne, medeniyetine en iyi şekilde sahip çıktığını belirterek "Dedelerimiz, Kanuni Sultan Süleyman, onun babası Yavuz Sultan Selim Han'ın 22 yıl valilik yaptığı bu şehrin, onun babası Fatih Sultan Mehmet'in fetih ettiği bu Trabzon'un nesilleri, tarihine, kültürüne ve medeniyetine nasıl sahip çıktığını burada gösteriyor. Bu şehrin insanı olmaktan, bu şehirde doğup büyümüş olmaktan, bu şehre hizmet etmekten onur duyuyorum" diye konuştu.

Konuşmasında Kanuni Evi bölgesini Trabzon'un en önemli tarih mekânı haline getirmeyi projelendirdiklerini kaydeden Gümrükçüoğlu, "552. doğum yılını kutladığımız Kanuni Sultan Süleyman'ın nasıl bir cihan padişahı olduğunu Vakıf Başkanımız veciz şekilde ifade ettiler. Belediye olarak buraya (Kanuni evi ve çevresine) çok değer veriyoruz. Bu bölgenin, oturma mekânlarının bakımını sürdürüyoruz, hazırladığımız proje ile burasının adım adım Trabzon'un en büyük yaşam ve tarihi mekânlarından birisi olmasını sağlayacağımızı ifade etmek isterim. Burada özel güvenliklerde dâhil olmak üzere çok rahat bir mekânı oluşturacağız. Çok güvenli bir ortamda gece geç saatlere kadar insanlarımızın aileleriyle, çocuklarıyla burada oturmasını, bunun Trabzon'a duyurulmasını özellikle sizlerden istirham ediyorum. Burayı daha güzel, daha güvenli hale getirmek bizim boynumuzun borcudur. Bu vakfı belki maddi imkânı az ama saygınlığı çok büyük bir vakıftır. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak vakfımızın önerdiklerini, Osmanlı dedelerimizin ta Çukurçayır'da-Gölçayır'da kurduğu otağ da dahil olmak üzere Fatih Sultan Mehmet'in, Yavuz Sultan Selim'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın şehri olan Trabzon'da, tarihimizi bu mekanda da panoramik bir görüntü ile birlikte tarihe mal etme vazifemizi de ifa edeceğiz. Bunu sizin huzurunuzda söylemek istedim ki, bu bir taahhüt olsun" ifadelerini kullandı.

(BK-ÖS-Y)



27.04.2017 15:24:12 TSI

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