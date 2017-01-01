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KARADENİZBİRLİK'ten üreticiye kredi desteği

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:24
KARADENİZBİRLİK'ten üreticiye kredi desteği
KARADENİZBİRLİK'ten üreticiye kredi desteği
- KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan:
- "Ayçiçeği üreticisi 2017 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik toplam 12,8 milyon TL kredi dağıttık"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği(KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçeği üreticisine 2017 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik toplam 12,8 milyon TL kredi dağıttıklarını açıkladı.
KARADENİZBİRLİK'in her kampanya döneminde üretici ortaklarını tarlaya tohum atmadan desteklemeye başladığını hatırlatan Genel Müdür Ünal Erarslan, 2017 yılı ekilişleri için de üreticilerin finansman ihtiyaçlarına ayni ve nakdi krediler ile yardımcı olmaya devam ettiklerini söyledi.

Ortaklara uygun ödeme koşulları
Genel Müdür Erarslan, "Birliğimiz bu amaçla, 2017 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklarımıza üretim öncesi tarla hazırlığı için 5,8 milyon TL tutarında nakdi kredi dağıtımı yapmış, başta tohum, zirai ilaç, küspe ve yağ olmak üzere yaklaşık 7 milyon TL değerinde de ayni katkı sağlayarak toplamda 12,8 milyon TL tutarında kredi dağıtmıştır. Bir üretici kuruluşu olan KARADENİZBİRLİK'in önceliği ürünü ve üreticiyi desteklemek olup birliğimiz, yıllardır üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerinin hızlandığı ve nakit ihtiyacının en yoğun olduğu bu dönemde ortaklarına uygun ödeme koşullarında hasat vadeli tarımsal girdi desteği sağlamaktadır" dedi.

Tüm imkanlar üretici için
Amaçlarının bölgede üretim potansiyeli olan ayçiçeği üretimini arttırmak ve ülkenin yağlı tohum ihtiyacının ithalat ile değil yerli üretimden karşılanmasına destek olmak olduğunu dile getiren Genel Müdür Ünal Erarslan, ayrıca şunları söyledi: "Yerli üretimin ve yerli üreticinin buluştuğu kooperatiflerin üst birliği olarak Birliğimiz, tüm imkanlarını yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı yönünde her zaman seferber etmiştir. Birliğimizin güçlenmesi, 23 bin ortak üreticinin de güçlenmesi, desteklenmesi ve ürününün değerlenmesi demektir. Yağlı tohumlarda yerli üretim artışının sağlanması için, devlet tarafından yapılacak teşvik ve desteklemeler mutlaka arttırılmalıdır. Üreticisinden aldığı hammadde ile ürettiği yüzde yüz saf ve helal sertifikalı ender yağlardan olan KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçeği yağı ile de, tüketiciye hizmet vermekte ve bu konuda piyasayı regüle ederek, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır. Birliğimiz, bundan sonra da bölgemizde üretim artışını sağlayacak şekilde üreticilerimize her türlü ayni ve nakdi katkıyı sağlayarak yerli üretimin desteklenmesine devam edecektir."
(SAM-SLH-Y)

27.04.2017 15:32:09 TSI
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