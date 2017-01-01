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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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BEÜ ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:25
BEÜ ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı
BEÜ ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve BEÜ arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.
Hükümlülere yönelik madde bağımlılığı, mücadele yöntemleri, rehabilitasyon süreci ve sağlıklı yaşam konularını kapsayan bir eğitim modülünün uygulanmasına yönelik işbirliği protokolü Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız ve Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer tarafından imzalandı. Eğitim modülü BEÜ Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından düzenlenecek.
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız şunları söyledi:
"Üniversitemizle imzaladığımız bir protokol çerçevesinde Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki suça sürüklenen çocuk, mağdur ve müştekilerin bütünleşmesini desteklemek, ve ilgi alanları ve becerilerinin geliştirmelerinin amaçlandığı proje kapsamında üniversitemiz yüzme havuzunda yüzme kursu düzenlemiş ve projeyi başarıyla tamamlamıştık. Şimdi üniversitemizle işbirliğimize yeni bir halka daha ilave ediyoruz. Hükümlülere yönelik madde bağımlılığı, mücadele yöntemleri, rehabilitasyon süreci ve sağlıklı yaşam konularını kapsayan bir eğitim modülünün uygulanmasına yönelik üniversitemizle yeni bir işbirliği protokolünü imzaladık. Bu bağlamda bizlere destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer'e şükranlarımı sunuyorum. Projeye katkı verecek öğretim elemanlarına teşekkür ediyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum."
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer üniversite olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilaveten böyle katkılar sunmaktan ve bu katkıların her geçen gün çeşitliliğinin artmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.
(OA-OA-Y)

27.04.2017 15:33:36 TSI
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