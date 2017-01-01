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Tarihi Kentler Birliği, Kırklareli'de toplanıyor



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi, Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) 28-29 Nisan tarihinde Kırklareli'nde gerçekleştireceği toplantıya ev sahipliği yapacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı TKB'nin Kırklareli toplantısının gündem başlığı, "Marmara ve Trakya Bölgesini Birlikte Düşünmek'' konusu olacak. Türkiye genelinde TKB'ye üye belediye başkanlarının ve ilgili bürokratların katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı 28-29 Nisan tarihlerinde Kırklareli Ticaret Borsası salonunda gerçekleştirilecek.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirvenin ilk günü akşamı konuklar açılış toplantısı ve akşam yemeğinde bir araya gelecek. Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun konuşmasıyla başlayacak açılış gecesinde TKB ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Kırklareli Valisi Esengül Civelek konuklara hitaben konuşma yapacak.

TKB'nin Kırklareli Zirvesi'nin ikinci gününde ana teması "Marmara ve Trakya Bölgesini Birlikte Düşünmek" olan panel gerçekleştirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak panelde ilk olarak ÇEKÜL YDK üyesi Faruk Göksu "Marmara Trakya Bütününde Tarihi Kentler Birliği'nin Geliştirdiği Stratejiler" konulu genel bir sunum yapacak.

Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği TKB Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın Doğal Kültürel Miras konusundaki son gelişmeler ve dış dünyaya açılım konusunda bir konuşma yapacak. Yılmaz'ın konuşmasının ardından, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen belediye başkanları ve bürokratlara Kırklareli'ni anlatacak. ÇEKÜL Vakfı Başkanı TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen genel bir değerlendirmede bulunacak.

Panel, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve TKB Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın yaptığı konuşmayla sona erecek.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, panelin ardından konuk belediye başkanlarına Kırklareli'nde tarihi dokunun ağırlıkta olduğu bir kent gezisinde rehberlik yapacak.

(YG-MK-Y)



27.04.2017 15:38:59 TSI

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