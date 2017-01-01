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Turgutluspor şampiyonluk yemeğinde coştu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Bölgesel Amatör Ligini (BAL) lider tamamlayarak, plaf-off karşılaşmasında Erokspor'u uzatmalara giden karşılaşma sonunda 3-1 yenerek bir yıl aradan sonra yeniden 3. Lige yükselen Turgutluspor, şampiyonluğu düzenlenen bir yemek ile kutladı.

Şampiyon Turgutluspor, şampiyonluğunu düzenlenen bir yemekte doyasıya eğlenerek kutladı. Ege Sevilen Hotel'de düzenlenen şampiyonluk yemeğine Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, Turgutluspor Kulüp Başkanı Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Sezer, Belediye Başkan Yardımcıları Ekrem Bölükbaşıoğlu, Mithat Erden, İskender Tunç ve Çetin Akın, Turgutluspor Klüp Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik direktör Hakan Şapçı, teknik heyet, futbolcular ve daire amirleri katıldı. Şarkıların söylendiği, marşların okunduğu gecede, Başkan Şirin, futbolcular ve teknik heyet ile birlikte gönüllerince eğlenerek şampiyonluğun tadını çıkardılar. Şampiyonluk pastasının kesilmesiyle birlikte futbolcular büyük bir mutluluk yaşarken, gece söylenen şarkılar eşliğinde son buldu. Belediye Başkanı Turgay Şirin, geceye katılanlara teşekkür ederken, şampiyonluğun Turgutlu'ya hayırlı olmasını dile getirdi.

(AY-Y)



27.04.2017 15:39:57 TSI

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