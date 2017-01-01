27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Akdoğan'dan "Kitap Fuarı'na" davet

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:35
Başkan Akdoğan'dan "Kitap Fuarı'na" davet
Başkan Akdoğan'dan "Kitap Fuarı'na" davet

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 28 Nisan'da Ömer Halisdemir Meydanında açılacak 2. Kitap Fuarı'na, tüm kitapseverleri ve vatandaşları davet etti.
Kitap Fuarı'nın kapasitesini geçen yıla göre iki katına çıkardıklarını belirten Başkan Akdoğan, "Kitap Fuarı'mızı bundan sonraki yıllarda da devam ettireceğiz'' dedi.
Niğde Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Kitap Fuarı'nın ikincisi, 28 Nisan Cuma günü saat 14.30'da Ömer Halisdemir Meydanı nda açılacak. 7 Mayıs'a kadar devam edecek olan Niğde Belediyesi 2. Kitap Fuarı'nda 170 yayınevi ve 130 yazar Niğdeli okurlarıyla buluşacak.
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, geçen yıl büyük ilgi gören kitap fuarını geleneksel hale getireceklerini belirterek, tüm vatandaşları bugün düzenlenecek açılışa davet etti. Geçen yıl 1'incisini düzenledikleri fuarın resmi olmadığını ancak bu yıl Devlet İstatistik Kurumu literatürüne girerek resmiyet kazandığını belirten Başkan Akdoğan, "Bu fuarımız geçen yılın iki katı büyüklüğünde olacak. Geçen yıl 80 olan yayınevi sayısını 170'e çıkardık. Yine geçen yıl 30 yazarın geldiği kitap fuarına bu yıl 130'a yakın yazarımız gelecek" dedi.
Kitap Fuarı'nın Niğde açısından önemli bir etkinlik olduğuna değinen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, "Bilindiği gibi kitap fuarları nadir illerde yapılıyor. Niğde ölçeğindeki illerde bu çapta kitap fuarları yok. Ben bu fuarın Niğde'nin kültürü açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Niğdeli hemşehrilerimizi ve kitapseverleri açılışını gerçekleştireceğimiz fuara davet ediyorum" diye konuştu.
Başkan Akdoğan, büyük ilgi görmesi nedeniyle kitap fuarını her yıl Nisan ayının sonu ile Mayıs ayının ilk haftalarında açacaklarını da sözlerini ekledi.
Fuarın organizasyonunu üstlenen Coşkun Genç ise yaptığı açıklamada, firma olarak Türkiye genelinde değişik fuarlar düzenlediklerini ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl ilkini açtığımız fuara Niğde'den beklenin üzerinde bir ilgi oluştu. Sayın Belediye Başkanımız da fuarın stant ve kapalı alan kapasitesinin iki katına çıkarılmasını istedi. Ben öncelikle böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Niğde Belediye Başkanımız Sayın Faruk Akdoğan'a, belediye başkan yardımcılarımıza ve birimlerimize teşekkür ediyorum. Fuara ilgi ve alakalarını esirgemeyen Niğdeli kitapseverlere de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
(MB-YE-SK)

27.04.2017 15:43:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AHİKA Nisan ayı toplantısını Niğde'de yaptı
YEREL

AHİKA NİSAN AYI TOPLANTISINI NİĞDE'DE YAPTI
Niğde belediye Başkanı Faurk Akdoğan '' İlimizde Su Kesintisi Olmayacak''
YEREL

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI FAURK AKDOĞAN '' İLİMİZDE SU KESİNTİSİ OLMAYACAK''
Niğde'de &quot;IV.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları&quot; Sempozyumu Başladı
YEREL

NİĞDE'DE "IV.ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI" SEMPOZYUMU BAŞLADI
Niğde'de 34 Polis açığa alındı
YEREL

NİĞDE'DE 34 POLİS AÇIĞA ALINDI
iğde'de köy yollarına sıcak asfalt atılıyor
YEREL

İĞDE'DE KÖY YOLLARINA SICAK ASFALT ATILIYOR
Küçük kızın parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı
YEREL

KÜÇÜK KIZIN PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜK KESİLEREK ÇIKARTILDI
15 Temmuz Ruhu hikaye yarışması ödül töreni düzenlendi
YEREL

15 TEMMUZ RUHU HİKAYE YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ
Niğde'de 6 emniyet imamı yakalandı
YEREL

NİĞDE'DE 6 EMNİYET İMAMI YAKALANDI
Niğde'de 6 muvazzaf asker FETÖ'den tutuklandı
YEREL

NİĞDE'DE 6 MUVAZZAF ASKER FETÖ'DEN TUTUKLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası