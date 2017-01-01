YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tepebaşı'nda trafolar renkleniyor

Tepebaşı'nda trafolar renkleniyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı'nda bulunan elektrik trafoları estetik görüntüler kazandırıyor.

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ile Tepebaşı'nda bulunan elektrik trafolarının dış görüntüleri yenilenecek. Yeşiltepe Mahallesinin girişinde bulunan normalde bakıldığında iki katlı, pencere ve balkonlu bir ev görünümünde olan elektrik trafosunun boyanmasından sonra ortaya çıkan görüntü vatandaşlar tarafından oldukça beğenildi.

Trafolara estetik görüntü kazandıran Temizlik İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde bulunan ve bakımsız görüntü oluşturan tüm elektrik trafolarının boya ve tamirleri, planlanan program dahilinde devam edecek. Bu çalışma ile Tepebaşı bölgesine güzel bir esnettik görüntü kazandırmak istiyoruz" denildi.

(İHA-MET-Y)



27.04.2017 15:47:23 TSI

NNNN

