27 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Kısakürek'in şiirleri halk otobüslerine asıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:40
Kısakürek'in şiirleri halk otobüslerine asıldı
Kısakürek'in şiirleri halk otobüslerine asıldı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta öğrenciler, Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerini halk otobüslerin koltuklarına yapıştırarak farkındalık oluşturdu.
Yozgat'ta bir grup lise öğrencisi öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerini halk otobüslerinin koltuklarına yapıştırarak sosyal ve kültürel alanda etkinlik gerçekleştirdi. Türk Edebiyatının ünlü şairi Necip Fazıl Kısakürek'in hem hayatının hem de şiirlerinin yer aldığı çıkartmalar, vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.
(BMG-GF-Y)

27.04.2017 15:48:45 TSI
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