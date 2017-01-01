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Kısakürek'in şiirleri halk otobüslerine asıldı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta öğrenciler, Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerini halk otobüslerin koltuklarına yapıştırarak farkındalık oluşturdu.

Yozgat'ta bir grup lise öğrencisi öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerini halk otobüslerinin koltuklarına yapıştırarak sosyal ve kültürel alanda etkinlik gerçekleştirdi. Türk Edebiyatının ünlü şairi Necip Fazıl Kısakürek'in hem hayatının hem de şiirlerinin yer aldığı çıkartmalar, vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.

(BMG-GF-Y)



27.04.2017 15:48:45 TSI

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