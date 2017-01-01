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Miniklerin muhteşem gösterileri ile izleyicileri büyüledi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını birbirinden güzel etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde "Halk Merkezleri 23 Nisan" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Mahmut Süzen, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, çok sayıda çocuk ve velileri katıldı.

Odunpazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, halk merkezlerinde eğitim alan 8-12 yaş aralığındaki "Halk Oyunları Çocuk Grubu" birinden güzel gösteriye imza attı.

Etkinlikte Adıyaman, Artvin gibi pek çok yörenin halk oyunlarını sergileyen minikler açtıkları Atatürk bayrağı ile de ayakta alkışlandı.

(İHA-MET-Y)



27.04.2017 15:49:12 TSI

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