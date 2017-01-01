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Futbol Şenliğinde şampiyonlar belli oldu

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:52
Futbol Şenliğinde şampiyonlar belli oldu
Futbol Şenliğinde şampiyonlar belli oldu

(Fotoğraflı)

Barış Gezici
MANİSA (İHA) - Akhisar Belediyespor alt yapı koordinatörlüğü öncülüğünde düzenlenen futbol şenliğinde, Akhisar Belediyespor'un U12 takımı ve Yunusemre Belediyespor'un U11 takımı şampiyon oldu.
Akhisar Belediye Şehir Stadyumunda yapıldı. Turnuvaya Akhisar Belediyespor, Akhisar Yıldırımspor, Bigadiçspor ve Yunusemre Belediyespor'un U11 ve U12 takımları katıldı. Karşılaşmalar 7 oyuncu 1 kaleci ve 30 dakika üzerinden tek devreli yarım sahada oynandı. U11 kategorisinde günün ilk maçlarında Yunusemre Belediyespor, Akhisar Belediyespor'u 1-0 mağlup ederken Yıldırımspor ise Bigadiçspor'u 2-0 mağlup etti. İkinci maçlarda Yunusemre rakibi Yıldırımspor'u 1-0 yenerken Akhisar Belediyespor ise rakibi Bigadiçspor'u 7-0 mağlup etti. U11 kategorisindeki son maçlarda Akhisar, Yıldırımspor'u 4-1 mağlup ederken Yunusemre Belediyespor ise rakibi Bigadiçspor'u 7-0 mağlup etti.
U12 kategroisinde günün ilk maçında şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip Yunusemre ile Akhisar Belediyespor golsüz berabere kalırken ikinci maçta Yıldırımspor, Bigadiçspor'u 3-0 mağlup etti. İkinci maçlarda Yunusemre rakibi Yıldırımspor 1-0, Akhisar rakibi Bigadiçspor'u ise 4-0 mağlup etti. Günün son maçlarında averaj ile şampiyonluğun belirleneceği son maçlarda Akhisar Belediyespor rakibi Yıldırımspor'u 5-0 mağlup ederken Yunuemre Belediyespor rakibi Bigadiçspor'u 3-0 mağlup etti.
3 puanlı lig usulüne göre yapılan müsabakalar sonunda U11 kategorisi 2006 doğumluların mücadelesinde 3 maçını da kazanan Yunusemre Belediye şampiyon olurken, U12 kategorisi 2005 doğumluların mücadelesinde ise Akhisar Belediyespor averaj farkıyla şampiyon oldu.
(BG-AY-Y)

27.04.2017 16:00:11 TSI
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