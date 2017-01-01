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YYÜ'de "Başarı Bedel İster" konferansı



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü'nün organize ettiği "Başarı Bedel İster" adlı konferansa Prof. Dr. Nurallah Genç katıldı.

YYÜ Rektörlüğünün organize ettiği "Başarı Bedel İster" konferansı Cengiz Kültür Merkezi'nde yapıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Nurullah Genç'le imam hatip lisesinden abi kardeş hukukları olduğunu hatırlatarak, "Nurallah hocamızın hayatının tamamı başarılarla dolu. Bu açıdan sevgili öğrencilerimizin öğreneceği çok şey var. Sadece kendi alanındaki başarılar da değil ayrıca yazarlık ve şairlik yönü de var. Bu bakımdan çok kıymetli bilgiler verecek size. Can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Rektör Battal'ın ardından sunumuna başlayan Prof. Dr. Nurullah Genç, gençlere büyük hayaller kurmaları tavsiyesinde bulundu. Yaklaşık 2 saat süren konferansta Genç, öğrencilerin ve akademisyenlerin sorularını da yanıtladı.

YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı konferans Prof. Dr. Genç'e Rektör Battal'ın içinde çeşitli hediyeler olan çanta vermesiyle sona erdi.

(MD-ŞAK-Y)



27.04.2017 16:07:46 TSI

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