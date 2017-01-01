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Kdz. Ereğli pazaryerinde rehabilitasyon çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından Pazaryerinde başlatılan ikinci etap rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Şehit Rıdvan Caddesinde bulunan dükkanlardaki çıkmaların yıkımına başlandı.

Kdz. Ereğli'de merkez Pazaryerinin yerinde rehabilitasyonu kapsamındaki çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 1. etap çalışmaların tamamlandığı Pazaryerinde, 2.etap rehabilitasyon çalışmaları kapsamında bu kez pazaryerinden Bağlık Mahallesi'ne çıkış istikametinde bulunan Şehit Rıdvan Sokak üzerindeki çalışmalara başlandı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın ziyaret ettiği esnaflarla varılan mutabakat sonrası bugün sabahtan itibaren Zabıta Müdürlüğü kontrolünde başlayan çalışma ile belediye dükkanlarına sonradan yapılan çıkmalar yıkılıyor.

Çalışmalar bittiğinde, cadde üzerindeki dükkanların çıkmaları geri çekilerek yaya yolu yapılacak ve trafik düzenlemesiyle de hem araç hem de yaya trafiğinin rahatlaması sağlanacak.

Pazaryerinin yerinde rehabilitasyonu kapsamındaki çalışmalar daha sonra çatı ve zemin değişimi ile devam edeceği belirtildi.

(VK-OA-Y)



27.04.2017 16:08:30 TSI

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