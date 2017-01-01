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Çiftçi ve Vali Tuna İstanbullu öğrencileri ağırladı



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kardeş okul projesi kapsamında Şanlıurfa'ya gelen İstanbullu öğrencileri ağırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Kardeş Okul Projesi sürüyor. Projenin devam eden programında Şanlıurfa'ya gelen İstanbul Erkek Lisesi ile İstanbul Sancaktepe Hüseyin Temizel İlkokulu öğrencilerine Vali Güngör Azim Tuna ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sakıpın Köşkü Sosyal Tesislerinde Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'ın da katılımı ile düzenlenen buluşmada Vali Tuna ve Belediye Başkanı Çiftçi, burada gençlerle yakından ilgilendi.

Öğrencilere Şanlıurfa'nın tarihi ile ilgili bilgiler veren Vali Tuna ve Çiftçi, öğrencilerle birlikte yemeğe katıldı. Sıcak görüntülerin yaşandığı buluşmada Çiftçi, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ili olduğunu belirterek, "Gençler bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Her zaman gençlerimizin yanında yer alacağız" dedi.

Buluşmada ayrıca teniste Türkiye Şampiyonu olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Gülistan Hurma, kendisine olan desteğinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye kazandığı kupalardan birini hediye etti.

(AK-OE-Y)



27.04.2017 16:13:59 TSI

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