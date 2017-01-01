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Karaveliler Mahallesinin su sıkıntısı çözülüyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Karaveliler Mahallesinde yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını ortadan kaldırıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaz aylarının yaklaşmasıyla ilçe merkezleri ve mahallelerinde su yetersizliği yaşanmaması adına çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Karaveliler Mahallesinde yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını ortadan kaldıracak çalışmalarına başladı. Mahallede açılan yeni sondajdan elde edilen içme suyunu depoya ulaştırmak için bir kilometrelik terfi hattı döşeme çalışmalarına start verdi. MASKİ Genel Müdürlüğü, terfi hattı döşeme çalışmalarından sonra '130 Mahalle Projesi' kapsamında içme suyu şebeke ve kanalizasyon hattı döşeyerek mahallenin altyapı sorununu ortadan kaldıracak.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, Yunusemre ilçesine bağlı Karaveliler Mahallesindeki bir kilometrelik terfi hattı döşeme çalışmalarından çok memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Cavit Avcı, "Mahallemizde şu an içme suları ile ilgili çalışma var. Yaklaşık 1-2 seneden beri yaz aylarında su sıkıntısı devam ediyordu. Sağ olsun Cengiz Başkanımız ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Bey bu konuda bizlere yardımcı oldular. Bu çalışmalar ile yeni sondajımızdan elde edilen içme suyumuza döşenen terfi hattı ile en kısa sürede kavuşacağız. Mahallem adına çok sevinçleyim. Manisa Büyükşehir Belediyemizin ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarından çok memnunuz" dedi.

(AY-Y)



27.04.2017 16:14:26 TSI

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