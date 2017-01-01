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Akdeniz Belediyesi, Şevket Sümer Mahallesi'ne anaokulu yapacak



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, Şevket Sümer Mahallesi'nde belediyeye ait bir binayı anaokulu olarak düzenleyeceklerini söyledi.

Başkan Aktaş, mahalle ziyaretleri kapsamında Şevket Sümer Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalledeki Barış Parkı'nda incelemelerde bulunan, çocuklarla ve vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, burada yaptığı açıklamada anaokulu müjdesi verdi. Şevket Sümer Mahallesinde bulunan belediyeye ait bir binayı anaokulu olarak düzenleyerek mahallenin hizmetine sunacaklarını belirten Aktaş, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle planladık, Ahmet Mete Işıkara İlkokulu'nda bulunan anasınıfını da yeni açacağımız anaokulu binasına taşıyacağız. Çocuklarımızı daha kaliteli bir eğitim alma imkanına kavuşturmayı hedef edindik" dedi.

Vatandaşlara her mahallede hizmet ulaşması amacıyla belediye olanaklarını azami derecede kullanma gayreti içinde olduklarını dile getiren Aktaş, "Yaptığımız incelemelerde parklarımızda oyun grupları, spor aletleri, bank ve pergolaların sık sık tahrip edildiğini görüyoruz. Şevket Sümer Mahallesinde bulunan Barış Parkımızda da kırılmış oyun grupları ve bir takım eksiklikler var. Eskimiş ve kırılmış oyun gruplarını değiştireceğiz. Park Bahçeler Müdürlüğümüz, tüm parklarımızda olduğu gibi buradaki oyun gruplarını ve spor aletlerini sık sık yeniliyorlar. Vatandaşlarımızdan da ricamız bu parkları korumaları ve sahip çıkmalarıdır. İmar planlarımıza bakalım, mülkiyeti belediyemize ait uygun bir yer bulmamız halinde mahallemizde çocuklarımıza yeni bir park kazandıracağız" diye konuştu.

(KYM-Y)



27.04.2017 16:17:25 TSI

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