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Selçuk Üniversitesi, bakanlık Adına TÜRAAT Projesi'ni 81 ilde tamamladı



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KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ)'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına yaptığı ve tüm Türkiye'yi kapsayan Ülke Genelindeki Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumunun Tespiti, Revizyon İhtiyacının Belirlenmesi Projesi (TÜRAAT)'nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile yürütülen TÜRAAT Projesi'nin kapanış toplantısına projenin koordinatörü olan Selçuk Üniversitesi'nin yanı sıra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Birimleri ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İlbank, TÜİK, İçişleri Bakanlığı, 30 Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri, İl Belediyeleri ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği ve Afyonkarahisar AAT Birliği temsilcilerinden oluşan geniş bir katılımcı grubu katıldı. Kapanış toplantısında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz ile Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız'ın açılış konuşmalarının ardından proje koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan Nas tarafından proje kapsamında yapılan çalışmalar ve projenin sonuçları hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz yaptığı açılış konuşmasında, Bakanlığın 2023 stratejik hedefi olan tüm belediye nüfusunun atıksu arıtma tesisi hizmetinden faydalanıyor olabilmesi amacıyla, mevcut arıtma tesislerinin mevzuata uygun olarak işletilmesinin sağlanması ve bu tesislerde kalifiye personellerin bulundurulmasının önemine vurgu yaparak ülkedeki atıksu yönetimi konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Selçuk Üniversitesi adına projeyi yürüten Prof. Dr. Bilgehan Nas, proje kapsamında yapılan çalışmalar ile proje çıktılarını sunumunda anlattı.

Prof. Dr. Bilgehan Nas, "Su kaynaklarımızın ve sucul hayatın korunması için çok önemli olan bu projenin 1 yılda 80 bin kilometreden fazla yol kat edilerek tüm ülke genelinde 81 ilde gerçekleştirdik. Çok yüksek yatırım maliyetleri ile yapılan atıksu arıtma tesislerinde ilk defa bu ölçekte ve kapsamda bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Tesislerin projesi, arıtma verimi, işletme personeli durumu, yatırım ihtiyaçları, inşaat kalitesi, mekanik ekipmanları ve işletme sorunları değerlendirildi. Proje için özel bir yazılım geliştirildi ve tüm veriler, bilgi akışı ve raporlamalar yazılım üzerinden gerçekleştirildi" diye konuştu.

Yaklaşık 5 bin sayfa proje nihai raporunun yanında, yüzlerde tematik harita, binlerce infografik de üretildiğini ifade eden Prof. Dr. Nas, "Bunun yanında atıksu arıtma tesisi işletme personelinin bir rehber olarak kullanabilmesi için 'Atıksu Arıtma Tesislerinde İşletme Sorunları ve Çözümleri' kitabı yazılmıştır" dedi.

Prof. Dr. Nas, "Proje kapsamında; ülke genelindeki 1127 adet evsel/kentsel atıksu arıtma tesisi ziyaret edilerek yerinde incelendi. Atıl durumda olan veya çeşitli işletme sorunları bulunan atıksu arıtma tesislerinin eksikliklerinin tamamlanması amacıyla gerekli olan yatırım maliyetlerini belirlendi ve toplamda yaklaşık olarak 1,5 milyar TL yatırımın gerekliliği ortaya çıkmıştır" şeklinde konuştu.

Kapanış toplantısı katılımcıların soruları cevaplanarak ve bundan sonraki yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirme yapılarak sona erdi.

(AH-Y)



27.04.2017 16:18:24 TSI

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