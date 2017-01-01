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Otellere geri dönüşüm anlatıldı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, atık pil ve bitkisel yağların ayrı toplanması hakkında otel işletmecilerini bilgilendirdi.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü bilgilendirme çalışmasında, oteller bölgesindeki bütün otel ve tesislerde kaynakta ayırım ve geri kazanımının önemi anlatıldı. Osmangazi'de yetişkinden öğrencisine ciddi bir bilinçlendirme çalışması yürüttüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Doğaya atıldığında büyük zararlara sebep olan atık pillerin, elektronik atıkların ve atık bitkisel yağların ayrı toplanması için 2008 yılından beri çalışmalar yürütüyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Uludağ'daki işletmeleri ve tatilcileri unutmadık. Bu tür atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde atılmasını önlemek için gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra materyaller de dağıtıyoruz" diye konuştu.

(MŞ)



27.04.2017 16:18:27 TSI

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