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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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'İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü'projesi

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:15
'İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü'projesi
'İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü'projesi

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, iyi tarım uygulamaları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Elazığ'da, 2017 yılı 'İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü' Proje çalışmaları toplantısı düzenlendi.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde düzenlenen programa İl Müdürü Turan Karahan ve çiftçiler katıldı.
Kimyasal ilaç kullanımının azaltılması için iyi tarım uygulamalarının olduğunu belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, "İyi tarım uygulamalarının Elazığ'da hak ettiği yere gelebilmesi için bakanlığımızda değişik çalışmaları bizde ilimizde gerçekleştiriyoruz. 2017 yılı programı içerisine alıp bütçelendirilen programları ilimizde merkezde örtü altı yetiştiriciliğinde, Ağın ilçemizde badem üreticiliğinde ve Keban ilçemizde de alabalık yetiştiriciliğinde belirli sayıda üreticimizi iyi tarım uygulamalarına katabilmek için projemize dahil ettik" dedi.
Doğal kaynakların sürdürülebilir, kullanımı ve tüketicilere daha sağlıklı ürün sunmak, üreticilerinde ürün kaybına uğramasını önlemek üzere bilinçli kimyasal kullanımını temel alan proje kapsamında, Elazığ'da bitkisel ve alabalık üretiminin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.
(YÖ-HİV-Y)

27.04.2017 16:23:23 TSI
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