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Aydın dolaşım sistemi ölümlerinde ilk 3'te yer aldı



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AYDIN (İHA) - TÜİK verilerine göre Türkiye'de geçtiğimiz sene 162 bin 876 kişi, dolaşım sistemi hastalıklarından dolayı hayatını kaybetti. Aydın, yüzde 48,2'ik oranla Türkiye genelinde 3'üncü il oldu.

TÜİK'den edinilen bilgilere göre, 2016 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına yakalanan yaş gurubu 75 ile 84 yaş arası olarak belirtiliyor. İyi ve köyü huylu tümörlerin en fazla 65 ile 74 yaş arasındaki kişilerde görülüyor.

İkamet edilen ile göre ölüm nedenleri incelendiğinde, 2016 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk 5 şu şekilde; yüzde 50.8 Amasya, yüzde 49.2 Sakarya, yüzde 48.2 Aydın, yüzde 48 Yozgat ve yüzde 47.7 Denizli.

(ES-MB-Y)



27.04.2017 16:24:13 TSI

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