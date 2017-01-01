27 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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tık su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:19
tık su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Atık su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

(Fotoğraflı)

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde atık su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Cumhuriyet Mahallesi Kaymakam Uğur Boran Caddesi'nde çocuklardan korkup atık su borusuna giren yavru kedi boruda sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Atık su borusunun kaldırım altında kalan bölümüne kadar ilerleyen minik kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri kaldırımı söktü. Yavru kedi kaldırım sökülerek sıkıştığı yerden kurtarıldı. 2 gün atık su borusunda kalan minik kedi itfaiye istasyonuna götürüldü. Kurtarılan kedinin veteriner tarafından tedavisi ve aşılarının yapılacağı belirtildi.

(UY-Y-)

27.04.2017 16:27:32 TSI
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