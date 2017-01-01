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KGF, bin 528 işletmeye kredi kullandırdı



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DENİZLİ (İHA) - Denizli Ticaret Odası 2017 yılı Nisan ayı Meclis toplantısında, ilk 3 aylık döneme ait dikkat çekici rakamlar açıklandı.

Denizli Ticaret Odası 2017 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısında dünya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili gelişmeleri değerlendirildi. Denizli yerelinde dikkat çekici rakamlar açıklandı.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Kredi Garanti Fonu'nun bu yılın ilk 3 aylık döneminde Denizli'de bin 528 firmaya kefil olarak 723 milyon 136 bin TL kredi kullandırdığını belirtti.

Başkan Uğur Erdoğan, "Odamız bünyesinde faaliyet gösteren KGF 2016 yılının ilk 3 ayında 38 başvurunun 20'sini sonuçlandırmış ve 8 milyon 799 bin TL kredi kullandırmıştı. 2017 yılının ilk 3 aylık döneminde ise, 1905 başvurudan 1528'ine tam 723 Milyon 136 bin lira kredi kullandırılmıştır. Bu rakam birçok işletmenin soluk almasını, önünü görmesini sağlamıştır. Denizli ekonomisi için hayati önem taşıyan bir destektir." şeklinde konuştu.

Denizli ithalatının arttığını ancak bu artışın genellikle hammadde alımından kaynakladığını vurgulayan Erdoğan, 2017 Şubat ayı sonu itibariyle iki aylık ithalatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.56 oranında artarak 265 milyon 980 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Erdoğan, Denizli'nin teşvik, patent, Ar-Ge ve tasarıma önem verdiğine de dikkat çekti.

(İHA-Y)



27.04.2017 16:30:09 TSI

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