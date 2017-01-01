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GAÜN'de Microsoft ile Teknoloji ve Kariyer Günü etkinliği

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:22
GAÜN'de Microsoft ile Teknoloji ve Kariyer Günü etkinliği
GAÜN'de Microsoft ile Teknoloji ve Kariyer Günü etkinliği
- Gaziantep Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Gür:
- " Fırsatları maksimum düzeyde verimli kullanın"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Microsoft işbirliğinde düzenlenen Microsoft ile Teknoloji ve Kariyer Günü etkinliği düzenlendi.
Microsoft ile Teknoloji ve Kariyer Günü etkinliğinde konuşan konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesinin çok dinamik olduğunu, sanatsal, kültürel, bilimsel çok sayıda programlar yapıldığını ifade etti. Konuşmasında öğrencilere seslenen Prof. Dr. Gür, "Bu tür etkinliklerde ucundan kıyısından yakaladığınız kariyer planlamaları, tanıştığınız kişiler veya edindiğiniz bilgiler hayatta size yön verecek" dedi.
Gaziantep'in, Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar, Afrika'nın ana merkezi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gür şunları söyledi, "Size düşen şey şu, fırsatlar her zaman ayağınıza gelmez. Önemli olan fırsatlar ayağınıza geldiği zaman bu fırsatları maksimum düzeyde verimli kullanmanız. Burada tanışacağınız birkaç kişi size yön verebilir. Bazen öyle cevherler var ki cevher olduğunun farkında da değil, toplum da onun farkında değil. Bu gibi durumlarda bir konuşmanız bir fikriniz muhatabınızı cezp edebilir ve muhatabınız sizin üzerinizde geleceğe dönük planlar yapabilir. Sadece sınıflarınıza, ders kitaplarınıza hapsolmayan sosyal, kültürel, sportif aktiviteler yanında bu gibi toplantılarda da mutlaka bağlantıları kurun."
Microsoft Türkiye Kamudan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Erkan, Microsoft'un Türkiye'de de çok güçlü olduğunu, Ortadoğu'da Afrika'da, 79 ülkeyi Türkiye'den İstanbul'dan yöneten bir yapısı var diyerek, Türkiye'nin Microsoft için çok önemli olduğunu ifade etti. Gaziantep Üniversitesinin çok değerli bir üniversite olduğunu kaydeden Erkan, "52 bin civarında öğrencisiyle çok değerli bir üniversite. Bölge için, Türkiye için çok önemli bir üniversite. Hepimiz de bunu biliyoruz. O yüzden siz de önemlisiniz. Sizlerin buradan sonra yapacağı işler kendiniz, aileniz ve ülkeniz için çok önemli" diye konuştu.
Etkinlikte öğrencilere teknoloji ve inovasyonla ilgili çok güzel bilgiler alacağını söyleyen Erkan, "Microsoft'un bugün Gaziantep'te olması, değer vererek 8-9 kişiyle geliyor olması Gaziantep Üniversitesi ile bir işbirliği yapmak isteğimizin de en büyük göstergesi. Sizler de böyle istekli olduğunuz sürece Microsoft gelmeye, projeler yapmaya devam eder" dedi.
Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Microsoft Türkiye Yetkilileri ve çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlik, Microsoft İnsan Kaynakları Müdürü Esra Gaün başkanlığında Teknolojide Kadınların Gücü konulu panel ile devam etti.
(OE-Y)

27.04.2017 16:30:13 TSI
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