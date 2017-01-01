27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milas'ın ilk uluslararası balık festivali

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:22
Milas'ın ilk uluslararası balık festivali
Milas'ın ilk uluslararası balık festivali

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12-18 Mayıs tarihleri arasında organize edilen Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenlikleri, topaç çevirme rekoruna ve dünyanın en büyük balık figürüne sahne olacak. 8 ülkeden gelecek olan öğrencilerle birlikte kırılacak olan rekorlar, Guinness tarafından tescil edilip dünya literatürüne kaydettirilecek.
Türkiye'de tarlada dahi balık yetiştirilen ve denizde ilk kültür balıkçılığının yapıldığı yer olma özelliği taşıyan Milas, 12-18 Mayıs tarihleri arasında 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenlikleri'ne ev sahipliği yapacak. Milas Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda ve Milas Kaymakamlığı, Milas Belediyesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Milas Ticaret Odası, Su Ürünleri Üreticileri ve Derneklerinin paydaşlığında düzenlenecek olan 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenlikleri'nin renkli etkinliklerle dolu dolu geçmesi planlanıyor.
Festivalde ülkenin tanıtımına katkı sağlamak, Milas'ın kültürel değerlerinin ve doğal güzelliklerinin uluslararası ortamda bilinirliliğini artırmak, balıkçılık alanında Milas'ı bir marka haline getirmek, su ürünleri üreticilerine yurtdışı pazarlarına girişini kolaylaştırmak, balık tüketiminin teşvik edilmesi ve sağlıklı beslenmeye dikkat çekilmesi, Muğla'nın turizm potansiyeline katkı sağlamak, çocuk oyunlarının yaygınlaştırılmasının sağlanması ve çocukların sanal ortam oyunlarından uzaklaştırılması, gerçek oyunlar oynanmasını sağlayarak çocukların kaynaşmaları amaçlanıyor.
Milas halkından ve çevre ilçelerden yoğun görmesi beklenen festivalde; balık ve tedarikçi firmalar stant açacak, balık üzerine yemek yarışma etkinlikleri düzenlenecek, balıkçılık üzerine sempozyum, sualtı resim sergisi, Milas kültür alanları resim sergisi, çocuk oyunları yarışmaları, uluslararası katılımcıların ülke tanıtımları, kültür gezileri, konserler ve Ankara ziyareti düzenlenecek.

Festival kapsamında ilçeye gelecek olan 8 ayrı ülke öğrencileri, Milaslı çocuklarla beraber tarihi çocuk oyunları oynanacak ve devamında 5 bin öğrencinin katılımı ile dünya topaç çevirme rekoru kırılmaya çalışılacak. Festivalde ikinci rekor denemesi ise 3 bin öğrenci ile dünyanın en büyük balık figürü yapılması şeklinde olacak. Festivalde kırılacak rekorlar, Guiness tarafından tescil edilip dünya literatürüne kaydedilecek.
Daha önce 18 ulusal düzeyde projeye imza atan ve festivaldeki rekor denemelerinin fikrini ortaya atan Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, 12-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan 1. Milas Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenlikleri'ne tüm halkın davetli olduğunu ifade etti.
(DL-MB-Y)

27.04.2017 16:31:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Kars'ta
YEREL

EŞSİZ BODRUM TANITIM TIRI KARS'TA
Bosna Hersek heyeti Bodrum'da
YEREL

BOSNA HERSEK HEYETİ BODRUM'DA
Ortakent Yahşi'de bahar festivali
YEREL

ORTAKENT YAHŞİ'DE BAHAR FESTİVALİ
Bodrum'un gönüllü turizm elçileri
YEREL

BODRUM'UN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ
Çalış Plajı kumsalı traktörle temizleniyor
YEREL

ÇALIŞ PLAJI KUMSALI TRAKTÖRLE TEMİZLENİYOR
Başkan Karaçelik, pazarcıların sorunlarını dinledi
YEREL

BAŞKAN KARAÇELİK, PAZARCILARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Ortaca'nın şampiyon gençlerine baklava dopingi
YEREL

ORTACA'NIN ŞAMPİYON GENÇLERİNE BAKLAVA DOPİNGİ
Ukrayna'dan Dalaman'a gelen ilk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı
YEREL

UKRAYNA'DAN DALAMAN'A GELEN İLK TURİST KAFİLESİ ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Muğla Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneğinden Fransız siyaset bilimciye tepki
YEREL

MUĞLA FİKR-İ ASIM FİKİR VE DÜŞÜNCE DERNEĞİNDEN FRANSIZ SİYASET BİLİMCİYE TEPKİ
İkinci el eşyalar hayvanlar için mama ve ilaç oluyor
YEREL

İKİNCİ EL EŞYALAR HAYVANLAR İÇİN MAMA VE İLAÇ OLUYOR
Muğla'da 45 FETÖ'cü polis açığa alındı
YEREL

MUĞLA'DA 45 FETÖ'CÜ POLİS AÇIĞA ALINDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Kosova ve Bosna Hersek heyetinin Bodrum ziyareti
YEREL

KOSOVA VE BOSNA HERSEK HEYETİNİN BODRUM ZİYARETİ

Muğla'da terör propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiası
YEREL

MUĞLA'DA TERÖR PROPAGANDASI VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET İDDİASI
Muğla ve Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

MUĞLA VE BALIKESİR'DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
GÜNCELLEME -Oyuncu Selim Erdoğan tutuklandı
YEREL

GÜNCELLEME -OYUNCU SELİM ERDOĞAN TUTUKLANDI
MUSKİ'den zararlı gazlara karşı güvenlik önlemi
YEREL

MUSKİ'DEN ZARARLI GAZLARA KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMİ
Milas'ta 30 göçmen, 3 organizatör yakalandı
YEREL

MİLAS'TA 30 GÖÇMEN, 3 ORGANİZATÖR YAKALANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Datça'da Uluslar arası Rally etkinliği
YEREL

DATÇA'DA ULUSLAR ARASI RALLY ETKİNLİĞİ
Saklıkent Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor
YEREL

SAKLIKENT KANYONU ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası