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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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Karaman'da "Savaşın Çocukları" resim sergisi açıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:25
Karaman'da "Savaşın Çocukları" resim sergisi açıldı
Karaman'da "Savaşın Çocukları" resim sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Savaşın Çocukları" resim sergisi Taş Bina Sergi Salonu'nda açıldı.
Açılışa, Vali Süleyman Tapsız'ın eşi Ayşe Tapsız, Belediye Başkan Vekili Elife Dilara Güngör, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın eşi Şerife Çalışkan, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Fadime Ünlü ile Halk Eğitim Merkezi görevlileri ve davetliler katıldı.
Açılışta konuşan Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Zuhal Tuna, "Eğitiminde 'Savaşın Çocukları' konusunu işleyen hanım kursiyerler, kara kalem, kömür kalem ve pastel boya kullanarak yaptıkları çalışmaları düzenledikleri resim sergisinde Karamanlıların beğenisine sundu. 34 resmin bulunduğu resim sergisi 2 Mayıs 2017 Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek" diye konuştu.
Daha sonra açılışı yapılan resim sergisi davetliler tarafından gezildi.
(MD-AH-Y)

27.04.2017 16:33:51 TSI
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