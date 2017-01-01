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Cizre'de akıllı ulaşım ve kavşak çalışmaları devam ediyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:30
Cizre'de akıllı ulaşım ve kavşak çalışmaları devam ediyor
Cizre'de akıllı ulaşım ve kavşak çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Cizre'de artan nüfusa bağlı olarak ulaşımın artması ve bundan dolayı da yol ve caddelerin yetersiz kalmasıyla birlikte Cizre Belediyesi hem yolları genişletmek, hem yaya hem de araç trafiğini rahatlatmak amacıyla Yafes caddesi Dörtyol Kavşağı'nda "Akıllı Ulaşım ve Kavşak Çalışması" projesini hayata geçirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Dörtyol Kavşağı'nda yapılmaya başlanan "Akıllı Ulaşım ve Kavşak Çalışması" projesi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı ve Kaymakam Ahmet Adanur, "Toplamda 30 bin metrekare inşaat alana sahip olan projenin tamamıyla araç ve yaya sirkülasyonunun rahatlatmaya yönelik ve kentimizi güzelleştirmeye yönelik olduğunu söyledi. Hayata geçirilecek olan projeyle Dörtyol Kavşağı siluetinin ortaya çıkarılacağını belirten Adanur, Dörtyol Kavşağı tamamen sökülüp yeniden hazırlanan proje çerçevesinde dizayn edilecektir. Trafik ışıkları yenilecek, yol çizgileri çizilecek, yaya geçitleri uygun bir şekilde yapılacaktır. Kavşağın ortasındaki dönemeçte de trafik yoğunluğunu azaltmak için her yolda bir 'U' dönüyü yapılacaktır. Yapılacak olan yol çalışmasında engelli vatandaşlarımız için de yollar uygun bir şekilde yapılacaktır" dedi.
(AY-MP-Y)

27.04.2017 16:38:44 TSI
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