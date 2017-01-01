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Türk-İslam eserleri minyatür sergisi



(Fotoğraflı)



Mustafa Köken

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Süleyman Şah Anadolu Lisesi, Türk-İslam dünyasının bilim, kültür ve sanat eserlerini tanıtmak amacıyla bir sergi açtı.

Espark AVM'de açılan ve eserlerin minyatürlerinden oluşan sergi vatandaşların beğenisine sunuldu. Tarih öğretmeni Gülperi Aktaş, okullarının 11. sınıf öğrencilerinin Türk-İslam alanında, bilim, kültür, sanat konusunda genel bir minyatür sergisi düzenlediklerini söyledi.

Tarih derslerini farklı bir açıdan ele almak için böyle bir etkinlik düşündüklerini belirten Aktaş, "Projelerin çoğunu çocuklar kendileri tercih etti. Dersimizin, kitabımızın içerisinde yer alan eğitim ve sanat konuları içerisindeki Türk-İslam başlığında iki üniteyi birleştirerek, bilim insanlarını, onların yaptıkları eserleri biz minyatür şekline çevirdik. Öğrencilerin bazı yerlerde hayal güçleri de var. Çok güzel bir çalışma oldu. Öğretim içerisinde eğitimi yerleştirmiş olduk" dedi.

Türk-İslam dünyasının bilim, sanat, kültürel değerlerinin minyatürlerle yansıtıldığı sergi 2 gün boyunca sergilenecek.

(MKÖ-MET-Y)



27.04.2017 16:44:24 TSI

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