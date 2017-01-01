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Burhaniye' de Körfez Bankacılık ve Finans Çalıştayı yapıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:36
Burhaniye' de Körfez Bankacılık ve Finans Çalıştayı yapıldı
Burhaniye' de Körfez Bankacılık ve Finans Çalıştayı yapıldı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Körfez Bankacılık ve Finans Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda(BUBYO) düzenlenen, Körfez Bankacılık ve Finans Çalıştayı yoğun ilgi gördü.
Türkiye'de bir ilk olan çalıştaya Burhaniye, Ayvalık, Altınova, Edremit, Gömeç, Altınoluk, Akçay ve Küçükkuyu'daki banka müdürleri ve Bankacılık ve Finans bölümü öğrencileri katıldı. Destinasyon ölçeğinde SWOT analizinin yapıldığı çalıştayda destinasyonların güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte fırsatlar ve tehditler ayrı ayrı değerlendirildi. Çalıştayın sonunda 4 bölgeden elde dilen sonuçlar "Körfez Bölgesi" başlığı altında birleştirilerek nihai sonuç elde edildi. Çalıştaydan elde edilen veriler yakın zamanda sonuç raporu olarak basılıp çoğaltılarak paydaşlar ve ilgili kurumlar ile paylaşılacak. Çalıştaya ev sahipliği yapan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. M.Oğuzhan İlban, çalıştayın çok verimli geçtiğini ifade ederek "İlkini gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye'de benzerinin daha önce yapılmadığı çalıştaya sektör temsilcilerinin, banka müdürlerimizin ve öğrencilerimizin yoğun katılımı bizleri sevindirdi. Çalıştay sonunda Körfez bölgesi için çok önemli veriler elde ettik. Bu verileri en kısa zamanda sonuç raporu haline getirerek ilgili yerler ile paylaşacağız. Bu çalıştayı ortak düzenlediğimiz Burhaniye Ticaret Odası başta olmak üzere çalıştayımıza katılarak destek veren Körfez banka şube müdürlerimize, Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanımız Doç.Dr. Ferhat Topbaş ve bölüm öğretim görevlilerimize, Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.
(FT-EME)

27.04.2017 16:44:41 TSI
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