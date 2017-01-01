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Belediye açık su kanalı için önlem aldı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye, Askerlik Şubesi önünde bulunan su kanalı için önlem alıyor. Belediye, Burhaniye'nin merkezinde yer alan Askerlik Şubesi ve SGK gibi kamu alanlarının olduğu yerde bulunan açık su kanalı kenarlarına korkuluk yapmaya başladı.

Yol kenarında bulunan ve tehlike arz eden açık su kanalının kenarlarına bariyerler yapılmaya başlandı. Belediye ekipleri, olası bir kazaya meydan karşı aldığı önlem almış oldu. İlçe genelinde sürdürülen mazgal ve dere temizlikleri ara vermeden devam ederken belediye ekipleri, tehlike arz eden yerlerde de kazaya sebebiyet verememek için korkuluklarla önlem alıyor.

(FT)



27.04.2017 16:45:38 TSI

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