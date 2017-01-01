YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzurum'da Çocuk Koruma Kanunu il koordinasyon toplantısı yapıldı

Erzurum'da Çocuk Koruma Kanunu il koordinasyon toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'da Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar il Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, başkanlığında düzenlenen Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Toplantısına kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 5395 sayılı kanunun uygulama yönergeleri, kardelenler evde büyümesin projesi, ve sosyal politika geliştirme projesi ele alındı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Ekinci, koruyucu ve destekleyici tedbir kararları ve il müdürlüğünün çocuk hizmetleri konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Ekinci, 5395 sayılı çocuk koruma kanununa göre verilen tedbir kararları ve uygulayıcı kurumlar, il müdürlüğüne bağlı kuruluş kapasiteleri, çocuk sayıları ve aile yanında desteklenen çocuklar, kuruluşlarda kalan çocukların koruma ve bakım altına alınma nedenleri, koruma ve bakım altında olmayıp 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında alınan tedbir türleri ve sayıları konularında bilgi paylaşımında bulundu.

İl Koordinasyon toplantısı görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

(ERZ-AT-Y)



27.04.2017 16:45:49 TSI

NNNN

