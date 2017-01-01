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Edirne'de damızlık canlı hayvan satışının geleceği masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne'de, damızlık canlı hayvan satışı masaya yatırıldı. Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, Türkiye'de damızlık satışı yapılan ilk canlı hayvan borsasına sahip olmaları nedeniyle bu avantajı iyi kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık il binasında bulunan salonda gerçekleşen basın toplantısına Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, Edirne İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Atilla Bayazıt, Edirne Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür Vekili Nazan Türkarslan, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ve borsa yönetimi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tuncay Aytin, Ziraat Oda başkanları, diğer birlik başkanları ve muhtarlar katıldı.

Edirne İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, Edirne'de atacakları adımlarla Türkiye'de bir ilki başararak, diğer illere de örnek olmayı hedeflediklerini kaydetti.



"Türkiye'de bir ilki başarmak istiyoruz"

Türkiye'de bir ilki başarıp diğer illere örnek olmak istediğini belirten İl Müdürü Sarı, "Bugün burada ilimiz adına hayvancılığı nasıl ileri bir noktaya taşırız diye toplanmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere uzun yıllar ilimizde Ticaret Borsasında canlı hayvan satışı yapılmakta. Bizim artık bunu geliştirmemiz lazım. Bu bağlamda haftanın 1 günü damızlık satışı yapılması lazım. Ülkemizde damızlık satışı yapılan ilk canlı hayvan borsası olmamız ve bir ilki başarmamız gerekir. Türkiye'de bir ilki başarıp diğer illere de örnek olmak isteriz. Edirne'de gerek sivil toplum kuruluşları ve gerekse üreticilerimizle bu işi en güzel şekilde başaracağımıza inanıyorum. Bu işi başarmak için hepimizin inanması lazım. Ben canı gönülden inanıyor ve her türlü desteği vermeye hazırım" dedi.



"Üreticilerimizin mağdur olması önlenmiş olacak"

Üreticilerin mağdur olmasının önüne geçilebileceğini belirten Sarı, "Bu borsada eğer damızlık satışını başarabilirsek, aradaki olan aracıları çıkararak gerçek üreticilerin hayvanının değerinde hem il içinde hem de diğer illerden alıcıları ilimize getirerek ekonomik hareketliliğe katkı veririz. Burada Ticaret Borsası alıcı ile satıcı arasında teminat görevi görecek. Üreticilerimizin mağdur olması önlenmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.



"Damızlık satışını yapmaya hazırız"

Damızlık canlı hayvan satışları için hazır olduklarını belirten Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk de "Trakya bölgesi hastalıklardan ari bir bölge. Hayvan kalitesi olarak Türkiye'nin en kaliteli damızlıklarına sahip olan bir bölge. Edirne Ticaret Borsası olarak Türkiye'de ilk kez başlayarak hala devam ettirdiğimiz bir canlı hayvan satışımız var. Damızlık hayvan satışlarını da borsada yapabilme kabiliyetine sahibiz. Normal şartlarda biz üye haricinde bir satış yapmıyoruz. Bu sistemde üye haricinde satış yapmamız gerekiyor. Yapabilir miyiz? yaparız. Aynı zamanda Edirne Ticaret Borsasında bütün yapılan hububat, yağlı tohumlar ve canlı hayvan satışları peşin bedelle yapılıyor. Damızlık satışlarını da peşin bedelle yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda satışa girecek olan kişilerden belirli teminat almamız gerekiyor. Satış kesinleştikten sonra satın almayı gerçekleştiğinde oraya hayvanı getiren üreticiyi mağdur etmemek gerekiyor. Bu gibi detaylar var. Edirne Ticaret Borsası olarak üreticilerimizin bu yönlü talebi olursa damızlık satışını yapmaya hazırız" diye konuştu.

(AC-KU-Y)



27.04.2017 16:46:10 TSI

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