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Harran Üniversitesinde 25.yıl futbol turnuvası sona erdi

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:38
Harran Üniversitesinde 25.yıl futbol turnuvası sona erdi
Harran Üniversitesinde 25.yıl futbol turnuvası sona erdi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesinin 25.yıl kuruluş kutlamaları nedeniyle düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.
Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Üniversitemiz kuruluşunun 25. Yılı etkinlikleri kapsamında Sosyal Bilimler MYO 25. yıl futbol turnuvası final müsabakası sonucunda Radyo Televizyon Programcılığı şampiyon oldu. 14 Takımın katıldığı Turnuvada Finale kalan Radyo Televizyon Programcılığı ve İşletme Yönetimi Programı final karşılaşmasında gülen taraf Radyo ve Televizyon Programcılığı oldu. Normal süresi berabere biten maç sonucunda atılan seri penaltılarda 5-4 kazanan Radyo ve Televizyon Programcılığı kupayı kazandı. Turnuvada ikincilik kupasını İşletme Yönetimi Programı, üçüncülüğü ise Halkla İlişkiler-Çocuk Gelişimi Programı aldı. Eyyübiye Kampüsünde düzenlenen kupa törenine, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Avcı, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Müdür Yardımcısı Muhammed Sami Belet ve bölüm hocaları ve kupaya hak kazanan takımlar katıldı. Turnuvada birinci olan Radyo Televizyon Programcılığı oyuncularına kupa ve madalyalarını Rektör Prof.Dr.Ramazan Taşaltın, ikincilik kupası, Veteriner fakültesi dekanı Prof. Dr. Mehmet Avcı üçüncülük kupası Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş tarafından verildi. Birinci olan takımı tebrik eden Prof. Dr. Taşaltın "Burada gençler arasında çok güzel bir etkinlik düzenlenmiş. Centilmence geçen maçlardan sonra birinciliği hak eden Radyo Televizyon Programcılığı takımı ile birlikte bu turnuvada yer alan tüm takımları tebrik ediyorum" dedi.
25.Yıl Futbol Turnuvası, 2016-2017 akademik yılında gerçekleştirdiğimiz önemli etkinliklerimizden biri olduğunu dile getiren Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda normal eğitim-öğretim programı yanında konferans, panel, bilimsel gezi, spor turnuvaları gibi farklı etkinlikler de düzenliyoruz. Bu etkinliklerle üniversite ortamını daha cazip hale getirmeyi hedefliyoruz. 10 Mart 2017 tarihinde başlayan ve bugün (26 Nisan) final maçıyla sona eren Yüksekokulumuz 25. Yıl Futbol Turnuvası, Üniversitemizin kuruluşunun 25. Yılı kapsamında gerçekleştirdiğimiz önemli etkinliklerimizden biridir. Turnuva, okulumuzdaki tüm programlardan oluşan 14 takım ile gerçekleştirildi. Turnuvamız Radyo ve Televizyon Programcılığı ile İşletme Yönetimi Programları arasında yapılan final maçı ile sona erdi. Turnuvamızın şampiyonu olan Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı takımını tebrik ediyorum. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı ve takımlarını centilmence destekleyen öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Başta Okt.Mehmet Oymak ve Öğr. Gör. Mustafa Aslan olmak üzere turnuva maçlarının sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlayan, hakemlik yapan Öğr.Gör.Barış Alay ve Okt. Ahmet Yıldırım'a, takımlarını maçlara hazırlayan ve destekleyen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
(AK-SD-Y)

27.04.2017 16:46:19 TSI
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