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Çukurova Tarım Fuarı açıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:40
Çukurova Tarım Fuarı açıldı
Çukurova Tarım Fuarı açıldı
- 3. Çukurova Tarım Fuarı'nda çiftçiler traktör yarışı yaptı

(Fotoğraflı)

Nuri Pir
ADANA (İHA) - Adana'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Çukurova Tarım Fuarı açıldı. Çiftçilerin traktör yarışı renkli görüntüler oluşturdu.
3. Çukurova Tarım Fuarı, 15 farklı şehirden 148 firmanın katılımıyla Çukobirlik Fuar Alanı'nda açıldı.
Kent protokolünün katıldığı açılış töreninde konuşan CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, fuarda emeği geçenleri tebrik ederek, "Türkiye'nin çıkışı olacağına inandığım tarıma önemli katkısı olacak bir fuar" dedi.
Fuar katılımcılarının traktörlerle yaptığı 'Römork park', 'Ters direksiyon' ve 'Balya taşıma' yarışları renkli görüntüler oluşturdu.
50 dönüm alan üzerine kurulan Çukurova Tarım Fuarı'nda kapalı alanın yanı sıra uygulama tarlası bulunuyor. Traktörler, mekanizasyonlar ve son teknolojiler uygulanıp kullanılarak test edilirken, ekipman, ilaç, gübre, sulama sistemleri, fidan, otomasyon sistemleri, hayvancılık, hizmet ve tarım ile ilgili daha birçok konuda ürün ve hizmetler de aynı anda sergileniyor.
3. Çukurova Tarım Fuarı, 30 Nisan tarihine kadar 09:00-18:00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekleyecek.
(NPR-Y)

27.04.2017 16:47:46 TSI
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