YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeşilyurt Belediyespor'da gelecek sezon planlamasına başlandı

Yeşilyurt Belediyespor'da gelecek sezon planlamasına başlandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'ta sezonu 2.sırada tamamlayarak, sezon başı konulan şampiyonluk hedefine ulaşamayan Yeşilyurt Belediyespor'da Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yönetimden başarısızlığın nedenlerine dair kapsamlı bir rapor istediği belirtildi.

Sezona şampiyonluk parolası ve büyük bir bütçeyle girmesine rağmen hedefi yakalayamayan mavi beyazlı ekipte, Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yönetimden rapor isteyerek, önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başladığı bildirildi.

Başkan Polat'ın sunulan raporun ardından kulüpte bazı değişikliklere gideceği ve yeni sezon için daha güçlü bir ekip oluşturma çalışmalarına başlayacağı ifade edildi.

Bu arada Malatya'ya bir pilot takım kazandırma noktasında 2 sezondur büyük emek ve maliyet harcanan kulüpte önümüzdeki günlerde olağanüstü kongre kararı alınabileceği de konuşuluyor. Sağlık sorunlarından dolayı Başkan Polat'tan affını istediği belirtilen Dursun Cumali Sucu'nun ise tekrar aday olma konusunda kararsız olduğu öğrenildi.

(MT-OE-Y)



27.04.2017 16:50:29 TSI

NNNN

