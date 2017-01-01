YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MUDER, yabancı öğrencilere ata sporunu tanıttı

MUDER, yabancı öğrencilere ata sporunu tanıttı



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği (MUDER) tarafından Manisa'da öğrenim gören dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere ata sporu okçuluk ve matrak eğitimi de verildi.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının "Yabancı Değil Misafir" isimli projesi kapsamında, Manisa Uluslararası öğrenci derneği (MUDER) tarafından piknik organizasyonu düzenlendi. Süreyya Tabiat Parkında düzenlenen etkinliğe değişik ülkelerden 100'e yakın öğrenci katıldı. Pikniğin yanı sıra Paintball oynayan öğrenciler doyasıya eğlendi. Ayrıca öğrencilere ata sporu okçuluk ve matrak eğitimi verildi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de etkinliğe katılarak öğrencilere destek oldu. Yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarını dinleyen Çerçi, kendilerine gerekli desteği sağlayacaklarını belirtti. MUDER Başkanı Nedim Kara, "MUDER olarak dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek şehrimizde ikamet edip okuyan öğrencilerimizin güzel vakit geçirebilmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik. Piknik, sohbet ve paintball gibi değişik sosyal aktivitelerle öğrencilerimizle kaynaşma imkanımız oldu. Ayrıca ata sporlarımız da tanıtma imkanı bulduk. Amacımız bu öğrencilerin Manisa'da yabancı değil misafir olduklarını göstermek. Ev sahibi olarak da onlar için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

(SC-Y)



27.04.2017 16:50:52 TSI

NNNN

