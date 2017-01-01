27 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Okul servisi kaza yaptı: 6 yaralı

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:46
Okul servisi kaza yaptı: 6 yaralı
Okul servisi kaza yaptı: 6 yaralı

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı, 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak grup köy yoluna meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, Yenibaşak Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Harun Orman, öğretmen Turan Bac ile öğrenciler Nagihan Çiftçi, Hidayet Yatagan, Bahar Coşkun ve Zeynep Kavakcı yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne nakledildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(YA-HİV-BA-Y)

27.04.2017 16:55:22 TSI
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