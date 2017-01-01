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Okul servisi kaza yaptı: 6 yaralı



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı, 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak grup köy yoluna meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Yenibaşak Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Harun Orman, öğretmen Turan Bac ile öğrenciler Nagihan Çiftçi, Hidayet Yatagan, Bahar Coşkun ve Zeynep Kavakcı yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(YA-HİV-BA-Y)



27.04.2017 16:55:22 TSI

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