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UTSO'da Uşaklı 80 firma 28 otel ile buluştu

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:48
UTSO'da Uşaklı 80 firma 28 otel ile buluştu
UTSO'da Uşaklı 80 firma 28 otel ile buluştu

(Fotoğraflı)

Bayram Keleş
UŞAK (İHA) - Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ilk defa gerçekleştirdiği etkinlikte Ayfonkarahisar, Uşak ve Kütahya'dan gelen 28 Otel işletmecisini tamamı Uşaklı olan 80 tedarikçi firmayla buluşturdu.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleşen etkinlikte konuşan UTSO Başkanı Suat Selim Kandemir şu ifadeleri kullandı; " Şehirlerimizi, kültürlerimizi, sektörlerimizi ve insanları oluşturan tarih ve geleceğin bir arada olduğu bu güzel şehirde ve böyle sıcak bir ortamda sizlerle buluştuğumuz için hepimiz son derece mutluyuz. Katılımlarınız için şimdiden hepinize teker teker teşekkür ediyorum. UTSO 126 yıllık tecrübesiyle il bölge ekonomisinin nabzını tutarak üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak. Mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Üyelerinin iş potansiyellerini artırmak amacıyla eğitimler projeler, fuar organizasyonları, dış ticaret desteği gibi birçok farklı konuda hizmet yelpazesini genişletmek için çalışmalarına son hızıyla devam etmektedir.
Bugün burada yeni projelerimizden biri olan satın alma günü etkinlikleri kapsamında hep beraberiz. Satın alma gününün ilkini şehirlerin kalkınmasında ve tanıtımında önemli bir rolü olan hizmet sektörlerimizin de başında gelen otellerimiz için düzenlemiş bulunmaktayız. Umarım etkinliğimiz sonunda tüm katılımcılar ticari faaliyetleri ve tanınırlığının artırılması yönünde önemli kazanımlar elde edeceklerdir diye düşünüyoruz. İlk etapta Afyon, Kütahya ve Uşak otelleriyle yaptığımız etkinliğimizde üç ilinde ticaret kapasitesinin artırılması ilişkilerin kuvvetlenmesi yönünde olumlu adımlar atacağımızı düşünüyorum. İlimizdeki üretici firmalarımızın hem ticaret kapasitelerinin hem de müşteri portföylerinin artırılması yönünde kazanımlar edinirken değerli misafirlerimizin de hem şehrimizin tanımış hem onlara çok yakın olan yeni tedarikçileriyle buluşma fırsatı olmuştur. Bugün burada karşılıklı yapacağımız görüşmeler ile ticari kazanımın yanı sıra güzel dostluklara da başlanmış olacağını düşünüyorum.

Bu organizasyonun diğer bir amacı da misafirlerimize Uşak'ın turizm potansiyelini göstererek kendi konukları için buraya bir tur düzenlemelerini sağlamaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda Uşak'ın turizm gelirlerini artmasının yanında tanınırlığı da artacaktır. Oteller ise müşteri memnuniyetlerini yükselteceklerdir. Bu tür kültür turları için bize düşen görev ne ise yerine getirmeye çalışacağız. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak ticaretin ve sanayinin canlanmasının ilin her alanda canlı ve dinamik olmasıyla gerçekleşebileceğine inanıyoruz üyelerimize hizmet ederken ilimizin her anlamda kalkınması ve tanıtımına da ciddi katkılar sunmanın misyonumuz arasında yer aldığını buradan bir kez daha aktarmak istiyorum. İş görüşmelerinin herkes için hayırlı olmasını temenni eder toplantılarımızın hayırlı olmasını diler hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum."

Etkinliğe İkbal Termal Oteli temsilen katılan İkbal Termal Otel Satın Alma Müdürü Abdullah Acar Uşak ve etkinlik ile şu değerlendirmeyi yaptı; " Uşak gelişmekte olan bir şehir zamanla daha güzel yerlere gelecek, kanyonunuz gerçekten harika. Orayla turizmi biraz daha ilerletebilirsiniz. Bu ilk fuar, inşallah Antalya'daki gibi gelişir, inşallah Uşak'a hayırlı olur, karşılıklı alışverişimiz olur, en azından komşu bir il olarak buradan da alışveriş yapabiliriz."
(BK-MB-Y)

27.04.2017 16:55:48 TSI
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