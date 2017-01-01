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Başkan Yücel, öğrencilerin sorularını yanıtladı



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ANTALYA (İHA) - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, öğrencilere yerel yönetimlerle ilgili bilgi verdi ve TÜBİTAK Projeleri ile ilgili sorularını yanıtladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sakine Nesibe Zaman Oğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Okulu, Alanya Anadolu Lisesi, Hacıkura İlkokulu ve Can Anaokulu öğrencilerini ağırladı. TÜBİTAK Projesi kapsamında Sakine Nesibe Zaman Oğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Okulu öğrencisi Enes Öztürk, engelsiz yaşam ve özel çocuklar ile ilgili çalışmaları hakkında Başkan Yücel ile röportaj yaptı. Alanya Nimet Alaettinoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında terörün turizme etkisi konulu röportajı gerçekleştirdiler.



Minik öğrencilerden ziyaret

Can Anaokulu Sevgi sınıfı öğrencileri, Okul Müdürü Nejla Karagedik ve Sınıf Öğretmenleri Fatma Güvercin ile birlikte 23 Nisan Haftası dolayısı ile Başkan Yücel'e ziyarette bulundular. Hacıkura İlkokulu 4. sınıf öğrencileri; Okul Müdürü İsa Yetkin ve sınıf öğretmenleri Halime Ersoy ile birlikte Başkan Yücel'i ziyaret etti. Başkan Yücel yerel yönetim ve belediyecilik konularında öğrencileri bilgilendirdi ve öğrencilerin merak ettikleri konularda sorularını yanıtladı.

(SÇ-SÇ-Y)



27.04.2017 17:00:22 TSI

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