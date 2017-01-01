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Balaç'a konak müjdesi

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:52
Balaç'a konak müjdesi
Balaç'a konak müjdesi
- 10. Köy Konağı Balaç'a

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Kabadüz, Çobanözü, Sarıtaş, Çakırlar, Sarışık, Elmaçukuru, Karakavuk, Çobanlı, Kulacadağ Mahallelerinin ardından, Balaç Mahallesi'ne de Köy Konağı kazandırmak için düğmeye bastı.
Atakum Belediyesi tarafından, yeni mahalle olan yaşam alanlarına kazandırılan Köy Konakları projesinin Balaç Mahallesi'nde de hayata geçirilmesi için düğmeye basan Başkan Taşçı, mahallede bulunan eski bir yapıda incelemelerde bulundu. Kabadüz, Çobanözü, Sarıtaş, Çakırlar, Sarışık, Elmaçukuru, Karakavuk, Çobanlı, Kulacadağ Mahallelerinin ardından şimdi de Balaç Mahallesi'nde Köy Konakları projesi başlıyor.

Balaç'a Köy Konağı
Atakum ilçesindeki birçok mahalleye kazandırılan Köy Konakları projesini, Balaç Mahallesi'nde de hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Eskiden köy olarak geçen ancak yapılan düzenlemeler ile mahalle statüsü kazanan yaşam alanlarının güzelleştirilmesi, bu mahallelerde yıllarca yaşanan hizmet eşitsizliğine son verilmesi noktasında ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Örnek Köy projesi ile başladığımız bu çalışmalarımızı, kapsamlı yol yapım çalışmaları ile sürdürüyoruz. Köy Konakları projemiz de bu doğrultuda ortaya çıktı. Daha önce birçok mahallemizde yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Köy Konakları projemizi, şimdi de Balaç Mahallemize kazandıracağız. Balaç Mahallesi Muhtarı Selami Açıkgöz ile Köy Konağı yapacağımız binada incelemelerimizi yaptık. Önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayıp, en kısa sürede Balaç Mahallemize, çok güzel bir Köy Konağı kazandıracağız" dedi.

Köy Konakları, önemli bir proje
Yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden Köy Konakları ile bu konakların ne şekilde vatandaşa hizmet verdiğinden bahseden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Köy Konakları, içeriği itibariyle örf ve adetlerin yaşatıldığı, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarıldığı önemli bir projedir. Köy Konakları ile vatandaşlarımıza, bir araya gelebilecekleri bir tesis, kursların gerçekleştirilebileceği bir eğitim alanı, cenaze, nişan, düğün gibi bir araya gelinen anlar için bir buluşma alanı kazandırıyoruz. Ayrıca sağlık taramaları, bilgilendirme çalışmalarının yapılabileceği bir tesis olarak da hizmet veren Köy Konaklarını, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen tüm yeni mahallelerimize kazandıracağız. Kabadüz, Çobanözü, Sarıtaş, Çakırlar, Sarışık, Elmaçukuru, Mahallerimizde Köy Konaklarının yapımını tamamladık. Karakavuk, Çobanlı, Kulacadağ Mahallelerimizde ise projemizin yapımı devam ediyor" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

27.04.2017 16:59:33 TSI
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