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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin 10'uncu kuruluş yılı kutlanıyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:52
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin 10'uncu kuruluş yılı kutlanıyor
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin 10'uncu kuruluş yılı kutlanıyor
- Binlerce kişi Cumhuriyet Meydanından törenin yapılacağı alana kadar yürüdü
- Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş;
- "Üniversitelerin şehirlerine ve bölgelerine olan katkıları yadsınamaz bir gerçektir"
- "Elde edeceğimiz başarılar ile bölgemize sunacağımız katkılarda hepimizin başarısı olacaktır"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - 2007 yılında kurulan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 10'uncu yılını kutladı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 10'uncu yılını kutlarken, binlerce kişi Cumhuriyet Meydanından törenin yapılacağı alana kadar yürüdü. Kutlamalar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ın Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylemesinin ardından Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, rektör yardımcıları, akademisyenler ve çok sayıda üniversite öğrenciler Cumhuriyet Meydanından törenin yapılacağı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezine kadar yürüdüler. Buradaki tören 2007 yılında kurulan üniversitenin 10 yıllık geçmişine dönük tanıtım videosunu başladı.
Ardından açılış konuşması yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversitenin 10 yıllık geçmişine değinerek, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bilindiği gibi ülkemizde her şehirde bir üniversite anlayışının devlet politikası olarak değerlenmesinden sonra 2007'de diğer şehirlerimizde kurulan 17 devlet üniversitesinden birisi olarak Osmanlı'nın kuruluş toprakları olan Bilecik'te kuruldu. Türkiye ve dünyadaki üniversiteler arasında seçkin bir yer hedefleyen üniversitemiz kurulduğu günkü adıyla Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007'de yayımlanan resmi gazeteyle yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla kurulmuştur. Buna göre ilk kurulduğunda rektörlüğümüze bağlı Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilim Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü ile Dumlupınar Üniversitesi rektörlüğüne bağlıyken adı ve bağlantısı değiştirilerek Üniversitemiz rektörlüğüne bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmaneli, Pazaryeri, Gölpazarı, Söğüt Meslek Yüksekokulları ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, Osmangazi Üniversitesinin rektörlüğüne bağlıyken adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğümüze bağlanan Sağlık Yüksekokulundan, Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne bağlıyken adı ve bağlantısı değiştirilerek üniversitemiz rektörlüğüne bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Bozüyük Meslek Yüksekokulundan oluşturulmuştur. 2012 yılında ise; herkesin bildiği üzere üniversitemizin adında bir değişikliğe gidildi. 27 Nisan 2012 günkü Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 6296 sayılı kanunla üniversitemiz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adını aldı. Üniversitemizin kuruluş macerası o günün canlı şahitleri ve yetkili kişilerince farklı platformlarda ifadesini bulacaktır. Üniversitelerin şehirlerine ve bölgelerine olan katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Üniversitemiz bütün Bileciklilerin üniversitesidir. Bundan sonra elde edeceğimiz başarılar ile bölgemize sunacağımız katkılarda hepimizin başarısı olacaktır. İlerlememiz ve gelişmemiz şehrimizdeki ve bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla olan uyumluluğu ve koordineli çalışmalar ile gerçekleşecektir" dedi.
"2004 yılında başladığımız bu yolculuğa 2007 yılında sonlandırdık"
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ise; üniversitenin şehirlere kattığı değeri dile getirerek, "Bu topraklara hizmetkar olarak görevlendirildiğimiz de şehir adına yapmamız gereken en önemli faaliyetin gerçekten şehre bir lokomotif görevi yapacak bir yapının oluşturulması gerektiğine inandık. Gerçekten şehrimizin o gün ki dinamikleriyle el ele, gönül, gönülle vererek Bilecik Üniversitesi'ni Kurma ve Yaşatma Derneğini oluşturduk. 2004 yılında başladığımız bu yolculuğa devletimizin ve gerçekten siyasi kademelerin destekleriyle 2007 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi önce Bilecik Üniversitesi olarak kuruldu. Daha sonra da 2012 yılında yapılan değişiklikle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ismini aldı. Başladığımız o günden bugüne düşündüğümüzde bizim bir hayalimiz vardı, bir rüyamız vardı. O rüyanın bugün gerçek olması ve o rüya üzerinde yükselen çınarın sizin gibi bir çiçeklerinin olması bizim en büyük mutluluğumuz" dedi.
Konuşmaların ardından program Türk Müziği dinletisi, ödül töreni ve ikramlarla devam etti. Buradaki törenlere AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Ağır Ceza Reisi Cengiz Doğan, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik TSO Başkanı Mefail Ateş, kurum müdürleri, rektör yardımcıları, akademisyenler ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.
(CKT-MET-Y)

27.04.2017 16:59:38 TSI
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