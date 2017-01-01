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Büyükşehir'in Eğitim Yatırımı Ahmet Hamdi Tanpınar bilgi evi açıldı



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehre yatırım yapmaya devam ediyor. 2017'yi yatırım ve kalkınma yılı olarak nitelendiren Büyükşehir'in eğitim ve kültür yatırımlarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Evi açıldı. Türk edebiyatının seçkin siması Ahmet Hamdi Tanpınar'ın adını taşıyan Bilgi Evi Palandöken ilçesi Kayakyolu'nda hizmete girdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ünsal Kıraç ve Zafer Aynalı ile Genel Sekreter Ali Rıza Kiremitci'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmaları sonrası kürsüye çıkan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Şehre yapılan yatırımlardan ötürü Başkanımız Mehmet Sekmen'e çok teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Öz, "Bilgi Evleri ile birlikte eski ve yeni bir araya getirilip güzel bir şekilde modernize edildi. Bilgi Evleri Erzurum için çok önemlidir şöyle ki; içerisinde insanların, gençlerin kitapla buluştuğu kütüphaneleri de barındırdığı için Gelişmiş ülkelerin tamamı kitaba değer veren ülkelerdir. İşte biz de gelişmişliğimizi bu gayretlerle bu yatırımlarla sağlayacağız. Başkanımıza ve Büyükşehir'in Meclisi'ne de çok teşekkür ediyorum. Yıllar önce unutulan bir değer Başkanımız sayesinde Erzurum'a verildi. Bildiğiniz gibi Tanpınar Erzurum Lisesi'nde milli mücadele döneminde büyük fedakârlıklarla öğretmenlik yapmıştır. Yıllardır onun adını bir yere vermeyi düşündük. Hamd olsun bu güzel yatırımla Tanpınar'ın adı yaşayacak" diye konuştu.

"BİLGİ; İNSANOĞLU İÇİN EN BÜYÜK HAZİNEDİR"

Başkan Mehmet Sekmen, konuşmasında ifade ettiği vaatleri ve verdiği sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadığını bildirdi. Erzurumlu'nun hizmetlerin en güzeline layık olduğunu ifade eden Sekmen, Bilgi Evi Projesi'ni şöyle anlattı: "Bilgi; iyiliğin, doğruluğun ve güzelliğin toplumsal değerini ifade eder. Bilginin toplumsal değerini arttırmak için gerekli olan şey ise paylaşmaktır. Bir bilgi ve kültür şehri olan Erzurum'da vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek olan Bilgi Evleri Projesi, bilgiye erişimi sağlayan düşünce ile oluşturulmuştur. Bilgi evleri; kütüphane, okuma salonu, muhtarlık ofisi, kapalı otopark, taziye evi, atölyeler, bay ve bayan mescidi, eğitmen salonu, oturma ve dinlenme alanları, spor salonu ve diğer sosyal donatı alanlarından oluşmaktadır. Vefa; sevgide devamlılık demektir. Vefa, imandan gelmektedir. Vefa, dostlukta, bağlılıkta sebat etmektir. Şehri vefa Erzurum'un ilim ve bilim hayatına yön veren Ahmet Hamdi Tanpınar, Dadaşların gönlünde taht kurmuş mümtaz bir şahsiyettir."

"BİLGİ EVLERİ İLE ERZURUM'DAN NİCE AHMET HAMDİ TANPINAR'LAR YETİŞECEK"

Başkan Sekmen, "Bilgi Evleri sayesinde Erzurum'dan nice Ahmet Hamdi Tanpınar'lar yetişecek" diye konuştu. Sekmen, şöyle devam etti: "128 yıldır bu ülkeye nice devlet adamı nice siyasetçi ve nice sanatçı yetiştirerek Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunan Erzurum Lisesi'nin muallimlerinden ünlü edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ismini taşıyan Bilgi Evi,

inanıyorum ki tıpkı onun gibi milli ruha yön veren nice imanlı gençler ve aydınları yetiştirecektir. Ve inanıyorum ki bu bilgi evinden yaşadığı kenti; 'Erzurum Türk tarihine, Türk coğrafyasına 1945 metreden bakar. Tarihimizin ikinci dönüm yerinde, Milli Mücadelenin ilk temeli Erzurum'da atılır. Her şeye rağmen hür müstakil yaşama iradesi, ilkin bu kartal yuvasında kanatlanır. Tıpkı ilk fatihler gibi oradan Anadolu'nun içine doğru yürür; oradan başlayarak yurdumuzu, milletimizin tarihi hakları adına yeni baştan fethederiz' şeklindeki sözlerle tasvir eden nice Ahmet Hamdi Tanpınar'lar yetişir."

"ŞEHRİN KAYNAKLARINI VE TOPRAKTAKİ CEVHERİ İŞLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yatırımlarla projelerle şehrin kaynaklarını ve topraktaki cevheri işlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Erzurum'un kalkınma ve yatırım senesi olarak ilan edilen 2017'de de söz verdiğimiz projeleri tek tek hayata geçirerek vatandaşlarımızın emrine sunuyoruz. İl genelinde devam eden yatırım seferberliğiyle alt ve üstyapıda, kentsel dönüşümde, kentsel tasarımlarda, tarımda, hayvancılıkta, ulaşımda, çevrede, ekonomide, istihdamda kısacası hayatın her bir anında ülkemizin en kadim şehri olan Anadolu'nun zirve kentini yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehrin kaynaklarını, keşfedilmemiş özelliklerini ortaya çıkarmaya ve bu topraklardaki cevheri işlemeye devam ediyor. Bu vesileyle Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Evi'nin yapımında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu güzel kültür yatırımının ilimize hayırlar getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum." Konuşmaların ardında bilgi evinin açılışı yapıldı.

(ERZ-AT-Y)



27.04.2017 17:07:26 TSI

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