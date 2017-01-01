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Gemerek Devlet Hastanesi 'D' statüsüne yükseltildi

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:59
Gemerek Devlet Hastanesi 'D' statüsüne yükseltildi
Gemerek Devlet Hastanesi 'D' statüsüne yükseltildi

(Fotoğraflı)

Erhan Aksoy
SİVAS (İHA) - AK Parti Gemerek İlçe Başkanı Hacı Yalçın Gemerek Devlet Hastanesi için 'E1' statüsünden 'D' statüsüne yükseltildiğini söyledi.
Geçtiğimiz yıl 'D' statüsünden 'E1' statüsüne düşürülen ve Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Uzman kadroları kapatılan Gemerek Devlet Hastanesi yeniden 'D' statüsüne yükseltildi.
AK Parti İlçe Başkanı Hacı Yalçın yaptığı açıklamada,"Gemerek Devlet Hastanesi E1 den D statüsüne geçmiştir. Uzman hekim sayısı ve uzman hekim gelmesi sıkıntısı ortadan kalkmıştır. Gemerek Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının yapılarak hizmete girmesiyle birlikte hastaneyi inşallah Şarkışla Devlet Hastanesi gibi C statüsüne çıkaracağız" dedi.
(UY-Y)

27.04.2017 17:08:03 TSI
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