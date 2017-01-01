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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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okat Belediye mezbahanesi yenileniyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:01
okat Belediye mezbahanesi yenileniyor
Tokat Belediye mezbahanesi yenileniyor

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA)- Tokat Belediyesi Et Kombinası ve Mezbahanesi'nin yenilendikten sonra belediye tarafından işletilmeye başlanacağı bildirildi.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu et kombinasında devam eden tadilat işlemlerini yerinde inceleyerek mezbahane hakkında bilgi verdi. Başkan Eroğlu, belediyeye ait et mezbahane 20 yıldır bir müstecir tarafından işletildiğini ifade ederek,"20 Yıllık süre bittiği için halkımıza bizler hizmet vermeyi, kendimiz işletmeyi uygun gördük. Tarım Bakanlığından gerekli belgelerimizi alarak, İslami usullere göre ve sağlıklı, hijyenik bir şekilde kesilmesini sağlamak amacıyla bir veteriner hekimimiz ve altı çalışanımızla birlikte her gün kesim işlemini devam ettiriyoruz" dedi.
Kesimhanenin daha modern bir hale gelmesini sağlamak amacıyla işlemlerin devam ettiğini ifade eden Başkan Eroğlu, "Bu tadilat işleri devam ederken yine günlük hayvan kesimine de devam ediyoruz. Tokatlımız en iyiye en güzele layık. Sağlıklı ve helal et yemek için hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tokat'ı güzel hizmetlerle buluşturmanın gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

(Nİ-UY-Y-)

27.04.2017 17:10:10 TSI
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