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Samsun'da İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 47 bin 93

- İŞKUR Samsun İl Müdürü Haşim Meydan:

- "Şu anda Samsun'da benden iş bekleyerek 'ben işsizim' diyen kayıtlı kişi sayısı 47 bin 93 kişi"

- "Toplamda 9 bin 248 kişiye iş verdik"



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Samsun İl Müdürü Haşim Meydan, "Şu anda Samsun'da benden iş bekleyerek 'ben işsizim' diyen kayıtlı kişi sayısı 47 bin 93 kişi" dedi.

İŞKUR Samsun İl Müdürlüğü tarafından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Samsun Valiliği Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, KOSGEB Samsun İl Müdürü Ahmet Dursunoğlu ve İŞKUR Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan, kurumun 2017 yılındaki 3 aylık faaliyet raporunu açıkladı.



"Toplamda 9 bin 248 kişiye biz iş verdik"

Meslek edindirme kurslarından, kursa yerleştirme, işe yerleştirme, başvuru, Kayıtlı işsiz sayıları ve kayıtlı işgücü sayılarına kadar birçok veriyi paylaşan Meydan, "İŞKUR'un 3 ay içerisinde ne yaptığına bakacak olursak, Samsun'da Ocak, Şubat ve Mart ayını kapsayan 3 aylık bir süre içerisinde yapılan istihdam çalışmalarımızda, 3 bin 264, kişiyi direk işe yerleştirdik. İşbaşı eğitim programları çerçevesinde ise 3 bin 497 kişiyi işe yerleştirdik. Bunun yanında 977 kişiyi kurs sonucunda işe yerleştirmeyi düşünüyoruz. 605 kişi ise ben kendi işimi kurmak istiyorum dediği için girişimcilik programlarımıza aldık. 905 kişiyi de toplum yararına programı adı altında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçi çalıştırma imkanı sağladık. Toplamda 9 bin 248 kişiye biz iş verdik. Şu anda Samsun'da benden iş bekleyen ve ben işsizim diyen kayıtlı kişi sayısı 47 bin 93 kişidir. Kayıtlı işgücü sayısı ise 69 bin 226'dır" diye konuştu.



"En fazla ilköğretim mezunu kişiler işe yerleştirildi"

Hangi mesleklerde ne kadar işçinin istihdam edildiği konusuna da değinen Meydan, "En fazla elemanın işe alındığı alan vasıfsız mesleklerde olduğu görülüyor. Yani nitelik gerektirmeyen mesleklerde toplam 1700 kişiyi işe yerleştirmişiz. Ondan sonraki en fazla elemanın işe alındığı meslek alanı ise, hizmet ve satış bölümüdür. Bu alanda da yaklaşık 1272 talep alınmış ancak, 322'sini karşılamışız. Bunun yanında iş başvurusu yapanların yaş ortalamalarına bakıldığında yaş oranlarının 20 ila 24 arasında olduğunu görüyoruz. İşe yerleştirdiklerimizin eğitim durumlarına bakıldığında ise en fazla ilköğretim mezunu kişiler işe yerleştirilmiştir. Biz bu yıl toplamda 55 kurs açtı ve toplam 977 kişiyi kursiyer olarak aldık. Kursların tamamına ise yaklaşık 2 milyar 4 milyon 612 bin TL bütçe ayırdık" şeklinde konuştu.

(ŞB-SLH-Y)



27.04.2017 17:11:18 TSI

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