Şehit ailelerinden Kaymakam Yüksel ve Başkan Arslan'a ziyaret

Akif Doğan

KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Şehit Aileleri Derneği Başkanı Bayram Şenel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ile Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret ettiler.

İlk olarak Taşköprü Kaymakamı Yüksel'i ziyaret eden Taşköprü Şehit Aileleri Derneği Başkanı Bayram Şenel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kendilerine Konya ve Kapadokya gezisine gönderen Kaymakam Yüksel'e tüm arkadaşları adına teşekkür etti. Kaymakam Yüksel ise, bu vatan uğruna canlarını seve seve veren şehit aileleri ve gazilerin her zaman kendileri için ayrı bir yeri ve önemi olduğunu belirterek bundan sonrada her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Taşköprü Şehit Aileleri Derneği Başkanı Bayram Şenel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ardından Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret ederek her zaman kendilerinin yanında olduğu ve verdiği desteklerden dolayı Başkan Arslan'a teşekkür ettiler. Başkan Arslan da, şehit aileleri ve gazilerin bu toplumda ki önemine değinerek ülkenin bölünmez bütünlüğünde emeği geçen tüm şehitleri yad ederek şehit aileleri ve gazilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Şenel ve yönetimi, Kaymakam Yüksel'e ve Başkan Arslan'a Mevlana hatırası hediye etti.

27.04.2017 17:11:55 TSI

