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İş adamı Kandaşoğlu'ndan açıklama

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:06
İş adamı Kandaşoğlu'ndan açıklama

VAN (İHA) - İş adamı ve Van TSO eski Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Van ilinin yıllardır bazı yanlış politikalardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşamakta olduğunu ifade ederek, "Hali hazırda da devam eden bu duruma da 'Böyle gelmiş böylede gidecek' diye bir tabir kullanmak da bu durumda yapılacak olan en büyük yanlış, alınacak en büyük vebaldir" dedi.
Yazılı bir açıklama yapan Kandaşoğlu, "Malumunuz Van ili yıllardır bazı yanlış politikalardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Hali hazırda da devam eden bu duruma da 'Böyle gelmiş böylede gidecek' diye bir tabir kullanmak da bu durumda yapılacak olan en büyük yanlış, alınacak en büyük vebaldir. Artıkbu gidişata bir dur dememizin tam zamanıdır. 30 yıldan beri hayatın içinde olan, her sektörde çalışan ve ezilen bir kardeşiniz olarak Van'ın geleceği için sizlerden Van halkı adına bir ricada bulunacağım. Bu ricam büyük bir önem arz etmektedir" dedi.
İş dünyası ve siyasilere seslenen Kandaşoğlu, "Değerli iş dünyası ve Vanda ki siyasiler. Bizler örf, adet, gelenek ve göreneklerimize bağlıyız. Misafirperverliğimizle de misafirlerimize önem verir ve baş üstünde taşırız. Fakat öyle görünüyor ki, bu iyi niyetimizin farkında olmadan 7 bin yıllık tarihi olan ve Türkiye de en fazla genç nüfusa sahip olan hem ilimize hem de gençlerimizin geleceğine zarar vermekteyiz. Siz değerli iş dünyası ve siyasiler kanaat önderleri olarak, Van için hem il içinde hem il dışında bazı ciddi etkinlikler yapmak istiyorsunuz ve etkinlik gereğincede her kesimi de davet etmek zorunda kalıyorsunuz. Ancak bu 7 bin yıllık tarihi olan ilin geleceği için harcadığınız büyük emekleri ufak tefek hatalarınızdan dolayı gerçek amacına ulaşmıyor. Ve sizin yaptığınız etkinlikler Van ili için hiçbir fayda sağlamıyor. Tabi ki her birinizin önder kişiliği ve siyasi duruşu vardır. Fakat bu tür etkinlikler farklı amaçlar için kullanılmamalıdır. Bu etkinlikler içerisinde iyi niyetle farkında olmadan bazı kişileri öne çıkarmak için yaptığınız hal ve hareketlerinizden dolayı hem Van'ın tarihine hem de Van'ın kişiliğine ciddi zararlar vermektedir" şeklinde konuştu.
Van'dan istemeyerek ayrılıp metropollere giderek dernek ve federasyon kuranların Van için daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Kandaşoğlu, "Van'ın sahipleri ve kanaat önderleri istemeyerek topraklarını terk edip Metropol şehirlere giden orda da birlik ve beraberlik için kurulan dernekler ve federasyonlar Van ilinin otoriter duruşu için daha dikkatli olunması gerekir. Aynı şekilde Van halkı büyük teveccüh göstererek sizi vekil etmişse siz değerli siyasilerde Van'ın otoriter duruşu için aynı şekilde hal ve hareketinize dikkat etmelisiniz. Van, tüm medeniyetlere başkentlik etmiş, dünya gündeminde olan büyük Türk siyasetçi iş adamları olan başta Türkiye'nin 14. Başbakanını, meclis başkanı ve bakanlıkları çıkaran siyasi ve üstün kişilikleriyle öncü olan ve büyük sanatçıları barındıran özellikle yüzyılın alimi olan Bediüzzaman Said Nursi ve son devrin usta yazarı olan Yaşar Kemal'i, halk edebiyatının öncülerinden olan FeqiyêTeyran ve Ercişli Emrah gibi adından söz ettiren ve hala da eserleriyle bizlere ışık tutan usta yazarların kentidir Van. Bu köklü tarihe sahip kente, büyük emeklerle yapılan etkinliklere neden yanlış politikalarla gölge düşürüyorsunuz. Van'ın tarihine yakışır bir şekilde neden dik durmuyorsunuz. Neden Van ilinde uygulanan yanlış politikalara karşı çıkmıyorsunuz? Kendimizi kültürümüzü iyi benimseyerek yaptığımız yanlıştan dönmemiz ve bundan sonraki süreçte buna göre hareket etmemiz gerekir. Bundan dolayı Van halkı adına bu özel ve önemli ricada bulunuyoruz. Büyük emeklerle düzenlenen etkinliklerde doğru bir tavır takınarak Van'ın yüceltilmesi için çağrıda bulunuyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı.
(EKİP-ŞAK-Y)

27.04.2017 17:14:26 TSI
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