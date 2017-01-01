27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkari'de açık havada resim çalışması yapıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:11
Hakkari'de açık havada resim çalışması yapıldı
Hakkari'de açık havada resim çalışması yapıldı

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hakkari Gençlik Merkezi resim kulübü atölye çalışmasını açık havada yaptı.
Hakkari'de bir çok etkinliği imza atan Gençlik Merkezi müzik, dil, tiyatro, sosyal sorumluluk projeleri kapsamındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Gençlik merkezinden gönüllü gençlerden oluşan 20 kişi valilik bahçesinde karlı Sümbül Dağı etiklerine karşı yağlı boya çalışması yaptı. Gönüllü gençlerden oluşan kalabalık yörenin doğal güzellikleri, keklik, karlı dağlar, yöre insanı ve değişik resimler çizdiler. Valilik bahçesindeki resim çalışmalarını sürdüren gençler çalışmalarının iki gün boyunca açık havada süreceğini belirttiler. Gençlik merkezine bağlı bazı gençler ise gitar çalarak etkinliği ayrı bir renk kattılar.
(FT-ŞAK-Y)

27.04.2017 17:19:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şemdinli'de esnaf toplantısı düzenlendi
YEREL

ŞEMDİNLİ'DE ESNAF TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Hakkari'de &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; uygulaması
YEREL

HAKKARİ'DE "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASI
Şemdinli'de el sanatları sergisi
YEREL

ŞEMDİNLİ'DE EL SANATLARI SERGİSİ
Hakkari'de kursiyer sıkıntısı nedeni ile 67 kurs kapatıldı
YEREL

HAKKARİ'DE KURSİYER SIKINTISI NEDENİ İLE 67 KURS KAPATILDI
Minik öğrencilere kitap ve kütüphane tanıtıldı
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERE KİTAP VE KÜTÜPHANE TANITILDI
Tümen komutanı hastaları ziyaret etti
YEREL

TÜMEN KOMUTANI HASTALARI ZİYARET ETTİ
Hakkari'deki terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DEKİ TERÖR OPERASYONU
ASP'den anlamlı ziyaret
YEREL

ASP'DEN ANLAMLI ZİYARET
Derecik beldesine 12 gün arada sonra içme suyu verildi
YEREL

DERECİK BELDESİNE 12 GÜN ARADA SONRA İÇME SUYU VERİLDİ
Hakkari'de Ufka yolculuk bilgi ve kültür yarışması semineri
YEREL

HAKKARİ'DE UFKA YOLCULUK BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI SEMİNERİ
Hakkari'deki terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DEKİ TERÖR OPERASYONU
Sınırda bahar hazırlıkları başladı
YEREL

SINIRDA BAHAR HAZIRLIKLARI BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası