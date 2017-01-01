27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İş dünyasından temsilciler öğrencilerle buluştu

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:21
İş dünyasından temsilciler öğrencilerle buluştu
İş dünyasından temsilciler öğrencilerle buluştu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ)Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen ve iki gün süren "Kariyer Günleri",iş dünyasının saygın temsilcilerinin katılımıyla HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
HKÜ Kariyer Merkezinin öğrencileri iş dünyasıyla buluşturmak ve çalışma hayatını daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlediği, kariyer günlerine ilgi yoğun oldu. İş dünyasının çeşitli öncü kuruluşlarının temsilcileri, öğrencilerin kariyer planlarına destek olabilmek için önemli tavsiyelerde bulundular.
Programın ilk konuşmacısı SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun, adım adım başarı hikayesi konulu söyleşi, birçok öğrencinin ilgi odağı olmayı başardı. Kariyer günlerinin devamında KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Dr. Sadık Gözek, gençler için girişimcilik fırsatları, Kalyon Grup İ. K. ve Stratejik Planlama Grup Başkanı Abdurrahman Baş, özel sektörde başarının koşulları, Founder& General Manager at TSI Group'dan Nilay Aydoğan, özel sektörde hayatta kalmak, Çelebi Oğulları Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çiftçi,lezzeti ustadan hürmeti babadan, Schneider - Electric Adana Bölge Temsilcisi Yalçın Doyuran ise, geleceği inşa etmek konulu sunumları ile temsilciler, öğrencilere hitap etti.
HKÜ Kariyer Günlerinin açılış konuşmasını yapan HKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Hasan Eşici, "Teorik gelişimin yanı sıra pratik gelişimin önemine vurgu yapan üniversitemizde kariyer günlerinin düzenlenmesi bu anlayışın açık bir yansımasıdır. Proaktif üniversite olabilmenin göstergelerinin başında öğrencilere sunulan akademik hizmetlerin yanı sıra, öğrencilerin kişisel gelişimleri ve kariyer gelişimleri için ihtiyaç hissettikleri diğer hizmetleri sunmak gelmektedir. Özellikle dünyada gelişmiş üniversiteler bu anlamda gelişmekte olan üniversitelere örnek olmakta ve yol göstermektedir. Dünyadaki iyi örnekler incelendiğinde öğrencilere hizmet veren kariyer merkezlerin en önemli özellikleri öğrencilerin geleceğe hazırlanmaları için sürekli olarak onların yanında olmalarıdır. HKÜ Kariyer Merkezinin misyonu siz öğrencilerin ve mezunların kariyer gelişim ihtiyaçlarını gidermek ve geleceğe çok yönlü hazırlanmanıza katkı sağlamaktır" dedi.
İki gün boyunca iş dünyasının saygın temsilcilerinden birçok isim, öğrencilerin kariyer planlamasına ışık tutmak için iş tecrübelerini ve çeşitli başarı hikayelerini paylaştı. Öğrencilerin, sektörel olanaklardan ve profesyonel iş dünyasındaki güncel gelişmelerden haberdar olmalarını amaçlayan organizasyonda konuşmacılar, deneyimleri ve önerilerinin yanında firmalarının sundukları iş ve staj olanaklarından da bahsederek öğrencilere önemli bilgiler verdiler.
(OE-Y)

27.04.2017 17:29:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Yatırım Teşvik Sistemi ve Gaziantep&quot; toplantısı
YEREL

"YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE GAZİANTEP" TOPLANTISI
Gaziantep 2. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Olağan Kurul Toplantısı
YEREL

GAZİANTEP 2. İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM OLAĞAN KURUL TOPLANTISI
&quot;Arabuluculukta kaybeden yok&quot;
YEREL

"ARABULUCULUKTA KAYBEDEN YOK"
Şahinbey belediyesi asfalt çalışmalarına başladı
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
GAÜN'de Microsoft ile Teknoloji ve Kariyer Günü etkinliği
YEREL

GAÜN'DE MİCROSOFT İLE TEKNOLOJİ VE KARİYER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Gaziantep'e bir sosyal tesis daha
YEREL

GAZİANTEP'E BİR SOSYAL TESİS DAHA
Prof. Dr. Kırbaşoğlu'ndan Öğrencilere &quot;İslam dünyasına açılın&quot; tavsiyesi
YEREL

PROF. DR. KIRBAŞOĞLU'NDAN ÖĞRENCİLERE "İSLAM DÜNYASINA AÇILIN" TAVSİYESİ
MHP'den Gaziantep polisine teşekkür
YEREL

MHP'DEN GAZİANTEP POLİSİNE TEŞEKKÜR
Şehitkamil'den sportif anıları unutturmayacak jest
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DEN SPORTİF ANILARI UNUTTURMAYACAK JEST
Başkan Fadıloğlu, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti
YEREL

BAŞKAN FADILOĞLU, BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİNE İŞARET ETTİ
Vali Yerlikaya GTO Meclis Toplantısına konuk oldu
YEREL

VALİ YERLİKAYA GTO MECLİS TOPLANTISINA KONUK OLDU
GAÜN'de muhteşem buluşmalar konseri
YEREL

GAÜN'DE MUHTEŞEM BULUŞMALAR KONSERİ
Opera Bale günlerinde &quot;Harem&quot; balesi ile final
YEREL

OPERA BALE GÜNLERİNDE "HAREM" BALESİ İLE FİNAL
Gaziantepspor, Kardemir Karabükspor'u ağırlıyor
YEREL

GAZİANTEPSPOR, KARDEMİR KARABÜKSPOR'U AĞIRLIYOR
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Gaziantep Büyükşehir ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
GAİB'te birliklerin &quot;Olağan Mali Genel Kurulları&quot; yapıldı
YEREL

GAİB'TE BİRLİKLERİN "OLAĞAN MALİ GENEL KURULLARI" YAPILDI
GAİB'te Birliklerin Olağan Genel Kurulları yapıldı
YEREL

GAİB'TE BİRLİKLERİN OLAĞAN GENEL KURULLARI YAPILDI
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU

Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması
YEREL

GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL'IN EVİNDE ÖLÜ BULUNMASI
&quot;Siyaset, Liderlik ve Şehircilik&quot; Konferansı
YEREL

"SİYASET, LİDERLİK VE ŞEHİRCİLİK" KONFERANSI
MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk:
YEREL

MÜSİAD GAZİANTEP BAŞKANI MEHMET ÇELENK:
198 kursiyer meslek sahibi oldu
YEREL

198 KURSİYER MESLEK SAHİBİ OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası