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İş dünyasından temsilciler öğrencilerle buluştu



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GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ)Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen ve iki gün süren "Kariyer Günleri",iş dünyasının saygın temsilcilerinin katılımıyla HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

HKÜ Kariyer Merkezinin öğrencileri iş dünyasıyla buluşturmak ve çalışma hayatını daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlediği, kariyer günlerine ilgi yoğun oldu. İş dünyasının çeşitli öncü kuruluşlarının temsilcileri, öğrencilerin kariyer planlarına destek olabilmek için önemli tavsiyelerde bulundular.

Programın ilk konuşmacısı SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun, adım adım başarı hikayesi konulu söyleşi, birçok öğrencinin ilgi odağı olmayı başardı. Kariyer günlerinin devamında KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Dr. Sadık Gözek, gençler için girişimcilik fırsatları, Kalyon Grup İ. K. ve Stratejik Planlama Grup Başkanı Abdurrahman Baş, özel sektörde başarının koşulları, Founder& General Manager at TSI Group'dan Nilay Aydoğan, özel sektörde hayatta kalmak, Çelebi Oğulları Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çiftçi,lezzeti ustadan hürmeti babadan, Schneider - Electric Adana Bölge Temsilcisi Yalçın Doyuran ise, geleceği inşa etmek konulu sunumları ile temsilciler, öğrencilere hitap etti.

HKÜ Kariyer Günlerinin açılış konuşmasını yapan HKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Hasan Eşici, "Teorik gelişimin yanı sıra pratik gelişimin önemine vurgu yapan üniversitemizde kariyer günlerinin düzenlenmesi bu anlayışın açık bir yansımasıdır. Proaktif üniversite olabilmenin göstergelerinin başında öğrencilere sunulan akademik hizmetlerin yanı sıra, öğrencilerin kişisel gelişimleri ve kariyer gelişimleri için ihtiyaç hissettikleri diğer hizmetleri sunmak gelmektedir. Özellikle dünyada gelişmiş üniversiteler bu anlamda gelişmekte olan üniversitelere örnek olmakta ve yol göstermektedir. Dünyadaki iyi örnekler incelendiğinde öğrencilere hizmet veren kariyer merkezlerin en önemli özellikleri öğrencilerin geleceğe hazırlanmaları için sürekli olarak onların yanında olmalarıdır. HKÜ Kariyer Merkezinin misyonu siz öğrencilerin ve mezunların kariyer gelişim ihtiyaçlarını gidermek ve geleceğe çok yönlü hazırlanmanıza katkı sağlamaktır" dedi.

İki gün boyunca iş dünyasının saygın temsilcilerinden birçok isim, öğrencilerin kariyer planlamasına ışık tutmak için iş tecrübelerini ve çeşitli başarı hikayelerini paylaştı. Öğrencilerin, sektörel olanaklardan ve profesyonel iş dünyasındaki güncel gelişmelerden haberdar olmalarını amaçlayan organizasyonda konuşmacılar, deneyimleri ve önerilerinin yanında firmalarının sundukları iş ve staj olanaklarından da bahsederek öğrencilere önemli bilgiler verdiler.

(OE-Y)



27.04.2017 17:29:30 TSI

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