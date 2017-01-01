27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnönü Üniversitesi Futbol Kulübü'nün satılması gündemde

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:21
İnönü Üniversitesi Futbol Kulübü'nün satılması gündemde
İnönü Üniversitesi Futbol Kulübü'nün satılması gündemde

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-out maçında karşılaştığı Arguvan Belediyespor'u 3-0 yenerek, önümüzdeki sezonda da BAL'da Malatya'yı temsil etme hakkı elde eden İnönü Üniversitesi Spor Kulübü'nün satılmasının gündemde olduğu öğrenildi.
Bölgesel Amatör Lig'deki ilk sezonunda sürpriz sonuçlara imza atarak, ligi 36 puanla 6. sırada tamamlayan İnönü Üniversitesi Spor Kulübü'nde futbol takımının satılmasının planlandığı ifade edildi. Konuyla ilgili sarı-siyahlı yönetimden herhangi bir açıklama yapılmazken, kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, üniversite rektörü Ahmet Kızılay'ın maliyetinden dolayı takımın yeni sezonda devam etmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.
Malatya ekibinde yönetimin önümüzdeki sezon toplanarak kulübün yeni sezonda devam edip etmeme yönündeki durumu masaya yatıracağı ve son kararın buna göre verileceği bildirildi.
Bu arada sarı-siyahlı kulübün satılması kararının alınması halinde, satın almak isteyen taliplilerin olduğu ileri sürülüyor.
(MT-BA-Y)

27.04.2017 17:30:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na doğru
YEREL

6. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI'NA DOĞRU
Malatya'da 7 kaçak yakalandı
YEREL

MALATYA'DA 7 KAÇAK YAKALANDI
Malatya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Aba Güreşi Türkiye Şampiyonasına Darendeli güreşçiler damgasını vurdu
YEREL

ABA GÜREŞİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA DARENDELİ GÜREŞÇİLER DAMGASINI VURDU
Battalgazi Belediyesinden 23 Nisan etkinliği
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYESİNDEN 23 NİSAN ETKİNLİĞİ
Minik yetenekler yarıştı
YEREL

MİNİK YETENEKLER YARIŞTI
Yeşilyurt Belediyespor'da gelecek sezon planlamasına başlandı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'DA GELECEK SEZON PLANLAMASINA BAŞLANDI
Emekliye ayrılan Önal'a şeref belgesi verildi
YEREL

EMEKLİYE AYRILAN ÖNAL'A ŞEREF BELGESİ VERİLDİ
Bakan Tüfenkci'den şehit ailesine ziyaret
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ'DEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
&quot;Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları&quot; sempozyumu
YEREL

"GELECEĞİN İNŞASINDA İMAM HATİP OKULLARI" SEMPOZYUMU
Ustalar çıraklara deneyimlerini aktardı
YEREL

USTALAR ÇIRAKLARA DENEYİMLERİNİ AKTARDI
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Cuma günü açılıyor
YEREL

6. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI CUMA GÜNÜ AÇILIYOR
&quot;O kupayı Malatya'ya getireceğiz&quot;
YEREL

"O KUPAYI MALATYA'YA GETİRECEĞİZ"
Büyükşehir Sancaktar Mezarlığında düzenleme çalışması yapıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR SANCAKTAR MEZARLIĞINDA DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPIYOR
MTSO Nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi
YEREL

MTSO NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

MALATYA'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI CEMAL NOGAY
Müsteşar Yardımcısı Nogay İspendere İçmelerindeki çalışmaları inceledi
YEREL

MÜSTEŞAR YARDIMCISI NOGAY İSPENDERE İÇMELERİNDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Malatya'da öğretmenin sosyal medya paylaşımına inceleme
YEREL

MALATYA'DA ÖĞRETMENİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA İNCELEME
Zirai don kayısıya zarar verdi
YEREL

ZİRAİ DON KAYISIYA ZARAR VERDİ
&quot;Lafını Esirgemeyenler&quot; tiyatro oyununa büyük ilgi
YEREL

"LAFINI ESİRGEMEYENLER" TİYATRO OYUNUNA BÜYÜK İLGİ
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası